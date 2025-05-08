В Україні цю паузу не сприймають всерйоз, натомість її сприйняли радше як пропаганду.

Триденна пауза в бойових діях проти України, запропонована російським диктатором Володимиром Путіним, була висміяна багатьма українцями й описана президентом Володимиром Зеленським як не більше ніж "театральна вистава".

Як пише BBC, Путін запропонував триденне припинення вогню, щоб відсвяткувати 80 років Перемоги у Другій світовій війні. Але, як зазначило видання, перед цим він відхилив набагато істотнішу пропозицію адміністрації Трампа про 30-денне припинення вогню.

Зеленський відхилив запропоноване кремлівським диктатором припинення вогню і заявив, що Україна не гарантуватиме безпеку військового параду на Красній площі в Москві 9 травня.

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"Російську пропозицію зустріли з широким цинізмом в Україні, де опитування незмінно показують, що близько 95% населення не довіряють Росії", - написало видання.

"Я не вірю, що буде якесь припинення вогню. Останнім часом обстріли тільки посилилися, сьогодні півдня ми чули вибух за вибухом", - сказала 42-річна Тетяна Кондратенко, власниця магазину в Хотині Сумської області, яка зазнає сильних ворожих ударів.

На думку жінки, Зеленський мав рацію, відхиливши пропозицію, "тому що ви знаєте, як вони діють, як це було на Великдень".

"Вони оголосили про припинення вогню, потім використали його, щоб підтягнути більше техніки, і знову почали атакувати. Яке це припинення вогню?", - висловилася вона.

Зі свого боку старший офіцер української армії повідомив BBC, що частини на передовій отримали наказ припинити обстріл ворожих позицій, але фіксувати докази порушень з боку росіян і за необхідності відкривати вогонь у відповідь.

В Україні цю паузу здебільшого не сприймають всерйоз, натомість її сприйняли як пропаганду. Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін сказав виданню, що це була просто чергова російська демонстрація сили.

"Справа в тому, що Росія формулює порядок денний на своїх умовах. Це не має нічого спільного з реальним припиненням вогню. Вся справа в посланнях - посланнях усередині країни, посланнях США, посланнях Європі, щоб сказати, що ми, Росія, контролюємо ситуацію", - висловив думку ексміністр.

Україна вже дала зрозуміти, що вона готова до повного, безумовного припинення вогню і не зобов'язана брати участь у порядку денному Росії, сказав Михайло Самусь, український військовий аналітик і директор New Geopolitics Research Network.

"Навіщо нам грати в гру Путіна? Ми готові до реального припинення вогню. Якщо він хоче організувати парад, щоб показати, що він великий лідер, це його справа", - зазначив він.

Припинення вогню, оголошене Путіним

Раніше Путін оголосив припинення вогню на 9 травня, заявивши, що Україна також повинна його дотримуватися.

Президент Зеленський відреагував на цю заяву, запропонувавши натомість 30-денне перемир'я і сказав, що не може гарантувати безпеку іноземних лідерів, які приїдуть до Москви на парад.

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