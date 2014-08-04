Британія розмістить військових у Східній Європі для стримування російської агресії

Про це пише журналіст Марк Хукхем з The Sunday Times, посилаючись на джерела в британських оборонних структурах.

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"Командування збройних сил великої Британіїрозробляє плани розміщення сотень військовослужбовців у Східній Європі в рамках "постійної присутності" з метою стримування російської агресії", - відзначає газета.

Як пише видання, "джерела в оборонних структурах повідомляють про те, що військовослужбовці і бронетехніка, можливо, проведуть більшу частину найближчих 12 місяців на навчаннях у Польщі та країнах Балтії".

"Прем'єр-міністр Девід Кемерон хоче, щоб НАТО продемонструвало Володимиру Путіну, що Альянс не налякати анексією Криму і дестабілізацією східної України", - зазначає The Sunday Times.