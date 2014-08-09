Міністр оборони Польщі: НАТО має переглянути концепцію оборони на східному кордоні

Про це в інтерв'ю Польському радіо заявив міністр оборони Польщі Томаш Семоняк, передає радіо "Свобода".

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"У нас ніколи не було такої ситуації, як зараз. Це, мабуть, самий важливий саміт НАТО за останні 15 років. Це тест для НАТО, і на цьому саміті ми побачимо, наскільки Альянс зумів зробити висновки з нинішньої кризи безпеки в Європі", - сказав Томаш Семоняк.

За його словами, в такій ситуації потрібно розглянути зміни щодо зміцнення східної межі Альянсу.

На думку Томаша Семоняка, додатково слід розвивати структури НАТО в Польщі з тих, що вже існують, зокрема Міжнародний північно-східний корпус в Щецині.

Як повідомляв УНІАН, саміт НАТО пройде 4-5 вересня в Уельсі. Лідери країн-членів обговорять майбутню структуру і проблеми організації з урахуванням сьогоднішніх викликів. Очікується, що українське питання буде серед ключових. Крім того, Петро Порошенко отримав запрошення від генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена взяти участь в саміті.