НАТО планує збільшити кількість спільних навчань з Україною - Расмуссен
00:44, 08 серпня 2014Політика
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НАТО планує збільшити кількість спільних військових навчань з Україною.
НАТО планує збільшити кількість спільних навчань з Україною / nato.int
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен на брифінгу в Києві.
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«Ми будемо й надалі розвивати спроможність українських військових та військових НАТО співпрацювати між собою. Ми плануємо й надалі більше військових навчань, заходів співпраці і спільних заходів підготовки і освіти», - сказав Расмуссен.
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