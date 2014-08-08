НАТО планує збільшити кількість спільних навчань з Україною - Расмуссен



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен на брифінгу в Києві.

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«Ми будемо й надалі розвивати спроможність українських військових та військових НАТО співпрацювати між собою. Ми плануємо й надалі більше військових навчань, заходів співпраці і спільних заходів підготовки і освіти», - сказав Расмуссен.