НАТО планує збільшити кількість спільних навчань з Україною - Расмуссен

00:44, 08 серпня 2014
Політика
0 0

НАТО планує збільшити кількість спільних військових навчань з Україною. 

НАТО / nato.int


Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен на брифінгу в Києві.

Читайте такожУкраїну запросили взяти участь у вересневому саміті НАТО

«Ми будемо й надалі розвивати спроможність українських військових та військових НАТО співпрацювати між собою. Ми плануємо й надалі більше військових навчань, заходів співпраці і спільних заходів підготовки і освіти», - сказав Расмуссен.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter