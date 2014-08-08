НАТО поважатиме рішення України змінити позаблоковий статус - Генсек



Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, як підкреслив генсек, згідно з рішенням Бухарестського саміту 2008 року, НАТО залишає двері відкритими для України і визнає, що кожна країна має право на власне самовизначення. «Сьогодні в Україні діє закон, який визначає її позаблоковий статус. Ми це поважаємо. Якщо Україна вирішить змінити цей закон, ми це також поважатимемо», - заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

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У відповідь Порошенко звернув увагу Расмуссена на те, що внаслідок подій останніх місяців серед українців спостерігається значне зростання числа прихильників євроатлантичного курсу України, і це не можна не враховувати у перспективі.

Також у ході зустрічі глава держави наголосив на важливості поглиблення співпраці між Україною і НАТО.

Порошенко підкреслив, що Україна зараз стала об’єктом агресії. Він відзначив терористичний характер організацій, які діють на території Луганської та Донецької областей.

За його словами, Україна створила всі умови для роботи міжнародних експертів для розслідування обставин збиття літака «Малайзійських авіаліній». На жаль, зазначив Порошенко, вчора експерти були змушені припинити свою роботу після обстрілів з боку терористів.

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Глава держави також заявив, що Україна стурбована можливістю ескалації подальшої агресії, і в цій ситуації для неї є дуже важливою «ефективна взаємодія з НАТО».

Підготовлена низка пропозицій для розвитку співробітництва з Альянсом в напрямах навчання військових, постачання обладнання та налагодження механізму «кризових консультацій».

Президент відзначив, що Україна та НАТО мають значний потенціал співробітництва, зокрема в військово-технічній, авіаційній та космічній сферах. Також значний цивільно-інженерний потенціал НАТО міг би стати у великій пригоді Україні для відновлення зруйнованої інфраструктури на Донбасі, як це раніше відбулось в ході ліквідації техногенної аварії в Харкові, додав Порошенко.

Співрозмовники детально обговорили питання поглиблення подальшої співпраці в контексті формування порядку денного засідання Комісії Україна-НАТО, що відбудеться вже за 4 тижні, та внесення українського питання до декларації Саміту НАТО, що пройде в Уельсі, Велика Британія, 4-5 вересня 2014 р, зазначили в прес-службі.