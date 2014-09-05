Наступний саміт НАТО відбудеться в 2016 році в Польщі

Про це в рамках саміту НАТО в Уельсі повідомив президент Польщі Броніслав Коморовський.

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"Ми запрошуємо наступний саміт2016 року в Польщу. Я вірю, що це буде неймовірний досвід, тому що це буде саміт НАТО в Польщі - в місці, де був створений Варшавський договір", - сказав польський президент.

Відзначимо, що в цьому році Україна була вперше запрошена на саміт країн-членів НАТО. Більш того, українське питання стало найважливішою темою саміту. Президент України Петро Порошенко, який очолив українську делегацію, обговорив шляхи вирішення російської агресії щодо України з лідерами провідних країн блоку.