США шукають покупців на "Містралі", які не дістались Росії

Про це заявив військово-морський міністр США Рей Мабус, повідомляє top.rbc.ru. Відповідаючи на питання журналістів про пропозиції США і ряду європейських депутатів викупити кораблі, він сказав, що повинні розглядатися всі можливості для того, "щоб ці 2 десантні кораблі не потрапили в російські руки. Це дасть їм такі можливості, яких у них немає".

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Викупити "Містралі" на початку серпня пропонували німецькі парламентарії. Заступник голови комітету з оборони парламенту Німеччини Карл Ламерс запропонував Франції відмовитися від поставки Росії двох вертольотоносців "Містраль", а НАТО - допомогти Парижу викупити французький контракт або взяти військові кораблі в оренду.

Перекупити вертольотоносці пропонували в кінці травня і американські конгресмени. Вони подали звернення до генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, заявивши, що такий крок покаже Володимиру Путіну, що союзники по НАТО не потерплять його "нерозумні кроки".

В середині березня міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус пригрозив Росії розірванням угоди у відповідь на її дії в Криму. І тільки на початку вересня Франція відмовилася від поставок першого вертольотоносця Росії. "Президент країни прийшов до висновку, що, незважаючи на перспективу перемир'я, умов, при яких Франція могла б дозволити постачання першого з вертольотоносців, не існує", - говорилося в заяві адміністрації президента Франції.

У відповідь на цей крок заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов заявив, що "відмова від цього контракту не буде для нас трагедією в плані переозброєння і реалізації держпрограми озброєння".

Згідно з контрактом, підписаним 17 червня 2011 року, Франція повинна була побудувати для Росії 2 десантно-вертолітних кораблі класу "Містраль". Сума угоди становить трохи більше 1,1 млрд євро, вартість безпосередньо будівництва двох вертольотоносців - 980 млн євро. Інші витрати передбачені на адаптацію технічної документації.