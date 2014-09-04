Контракт на продаж "Містралів" Росії ні розірваний, ні призупинений - Олланд

Як передає TVN24, про це заявив президент Франції Франсуа Олланд сьогодні на саміті НАТО в Нью-Порті.

"Контракт на продаж "Містралів" Росії ні розірваний, ні призупинений. Поставка кораблів залежить від подальшого розвитку ситуації на сході УКраїни", - сказав він.

Читайте такожРосія погрожує побудувати "Містралі" без ФранціїЯк повідомляв УНІАН, вчора прес-служба Олланда повідомила, що вирішила відмовитись від поставок першого з двох законтрактованих Росією кораблів "Містраль" через "брак необхідних для цього умов" викликаних, зокрема, ситуацією в Україні. ​​

Раніше Франція, незважаючи на критику західних держав, заявляла, що продасть РФ законтрактовані кораблі та пояснювала свою позицію тим, що в іншому разі їй доведеться понести значні фінансові збитки через розірвання вартого 1,2 млрд євро контракту.

Перший "Містраль" має бути доставлений росіянам у жовтні цього року.