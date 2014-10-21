Шведи зізнались, що навмисне дезінформували про місцезнаходження іноземного підводного човна

Про це повідомило інформаційне агентство dpa, передає DW.DE. У повідомленні йдеться, що шведські військові самі зізналися в тому, що розповсюджена ними напередодні інформація не є цілком точною.

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Офіційна інтернет-сторінка шведського міністерства оборони пояснює, що це було зроблено, аби не надати переваги невідомому супротивникові.

Нагадаємо, що шведський військово-морський флот вже 4-й день поспіль шукає невідомого підводного човна, який, за його даними, таємно знаходиться в територіальних водах Швеції, неподалік від берегів Стокгольма. Після того, як шведськими військовими була оприлюднена світлина, на якій було зафіксовано невідомий корабель, журналісти телеканалу SVT поїхали шукати місце, де було зроблено фото. Вони з`ясували, що фото було зроблене в іншому районі узбережжя Швеції. Журналісти звернулися із запитом до міноборони, після чого самі військові вимушені були визнати факт надання свідомо неточної інформації.