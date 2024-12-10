Заявляється, що 9М318 має активну головку самонаведення.

У вівторок, 10 грудня, Білорусь провела біля кордону з Україною випробування нової зенітної керованої ракети для комплексу "Бук-МБ2".

Як повідомляє моніторинговий OSINT-проект Беларускі Гаюн, випробування проходили на території колишнього 41-го авіаційного полігону (Мерлінський), де раніше ввели зону обмеження польотів. Саме через пуски ракет удень в Україні було оголошено повітряну тривогу:

"Нагадаємо, що зона обмеження діє аж до 20 грудня, тобто не виключено, що ракетні пуски на цій території продовжаться найближчими днями".

Державний військово-промисловий комітет Білорусі повідомив, що ракета 9М318 використовується для ураження швидкісних аеродинамічних цілей, що маневрують, тактичних балістичних, крилатих, авіаційних і протикорабельних ракет і вертольотів в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії, а також надводних і радіоконтрастних наземних цілей.

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Вона має активну головку самонаведення, яка дає змогу вражати цілі з більшою ймовірністю, а також звільняти цільовий канал ЗРК, не чекаючи ураження цілі.

Роль Білорусі у війні

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко сказав, що в країну нібито ввезли десятки ядерних боєголовок.

У Раді безпеки Білорусі повідомили, що у Лукашенка, як і у кремлівського правителя Путіна, є "ядерна валізка".

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