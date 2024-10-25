Комплекси "Бук-М2" та "Бук-М3" є ключовими елементами ППО окупантів.

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України знищили ворожі пускові установки ЗРК "Бук-М3" та радіолокаційні станції 9С36 ЗРК "Бук-М2". Про це повідосляє Telegram-канал СБС.

Зазначається, що комплекси "Бук-М2" та "Бук-М3" є ключовими елементами ППО окупантів - вони здатні збивати високоманеврові цілі на великих відстанях і висотах.

Так, "Бук-М2" спроможний вражати об'єкти на висоті до 25 км зі швидкістю до 1200 м/с, тоді як новіша система має вдосконалені характеристики та може перехоплювати більшу кількість цілей одночасно.

"ОББпС "NEMESIS" успішно виконав завдання, знищивши комплекс ППО противника та значно послабивши його оборонні спроможності. Наша зброя - розум!" - йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше цього тижня ЗСУ знищили боєприпасом за $500 ворожий ЗРК "Бук-М3" за мільйони доларів. Комплекс окупантів знаходився приблизно за 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

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Росія у вигляді корейців отримає "зомбі", які гнатимуть уперед. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років Іван Ступак.

За його словами, малоймовірно, що північнокорейські військові переламають ситуацію на користь Росії, але "на конкретній ділянці вони, за рахунок кількості, як м'ясо, можуть зробити лихо".

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