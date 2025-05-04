Водночас у Грузії вважають, що такі рейси є небезпечними для пасажирів та екіпажів.

Європейський Союз засудив рішення РФ розпочати регулярні пасажирські авіарейси до самопроголошеної республіки Абхазія. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії 3 травня.

Йдеться про те, що Росія розпочала регулярні комерційні пасажирські рейси до міста Сухумі, яке знаходиться на території самопроголошеної республіки Абхазія.

"Цей крок, вжитий без згоди грузинської влади та за відсутності необхідного міжнародного авіаційного кодексу для аеропорту Сухумі, є ще одним кроком Росії, що порушує суверенітет і територіальну цілісність Грузії", - додали в Єврокомісії.

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Також в ЄС вчергове заявили про свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Водночас віцепрем'єр та міністр економіки в уряді "Грузинської мрії" Леван Давіташвілі повідомив, що Грузія "засуджує експлуатацію аеропорту з порушенням міжнародних норм", цитує "Ехо Кавказу".

Зокрема в агентстві цивільної авіації Грузії додали, що польоти до Сухумі з використанням незаконно відкритого аеропорту на окупованій території Абхазії є порушенням міжнародних норм та законодавства Грузії.

Через те, що грузинська сторона не може контролювати безпеку польотів у цьому регіоні, такі рейси є небезпечними для пасажирів та екіпажів, зазначили у заяві агентства.

"Міністерство закордонних справ Грузії вже надіслало дипломатичну ноту до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), підтвердивши неприпустимість міжнародних рейсів без дозволу уповноважених грузинських органів", - додали у заяві.

Авіарейси до Абхазії - що відомо

Зазначається, що 1 травня до аеропорту у столиці Абхазії Сухумі прилетів перший літак з Москви. Такий рейс виконала компанія "ЮВТ Аеро", яку внесено до переліку санкцій ЄС.

Відомо, що Абхазія проголосила незалежність від Грузії у 1992 році за допомогою військової підтримки з боку РФ, внаслідок чого почалася відкрита війна з Тбілісі. Врешті-решт після війни між РФ та Грузією у 2008 році Москва визнала "незалежність" регіону. Водночас більшість країн світу визнають суверенітет Грузії над Абхазією.

Ситуація в Грузії - останні новини

Як писав УНІАН, раніше експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі засудили до 9 років позбавлення волі за розтрату бюджетних коштів у так званій "справі про піджаки".

Відомо, що Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін. Вироки щодо нього було ухвалено у двох інших справах.

Також повідомлялось, що Грузія втричі скоротила строки безвізового перебування для українців. До цього країна дозволяла українцям перебувати в країні до одного року без зайвої бюрократії.

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