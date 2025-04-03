Грузія різко скоротила строки безвізового перебування громадян України на грузинській території. Відповідні поправки до чинних міграційних правил напередодні ухвалив тамтешній уряд.
Раніше Грузія дозволяла українцям перебувати в країні до одного року без зайвої бюрократії. На першу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну, тобто 24 лютого 2023 року, строк вільного перебування українців в Грузії збільшили до двох років, а торік – до трьох років. Тепер же останні поправки скасовуються і правила перебування українців в Грузії повертаються до початкового стану.
Разом з тим, цією ж постановою уряд Грузії дозволив залишитися ще на рік (до 24 лютого 2026 року) тим громадянам України, які в’їхали та перебували в країні станом на 24 лютого 2025 року.
Відносини України та Грузії
Як писав УНІАН, останнім роками відносини між Києвом і Тбілісі помітно охололи після того, як до влади в Грузії прийшла партія "Грузинська мрія", яку називаються проросійською.
Так, у березні 2022 року президент України Володимир Зеленський відкликав посла Ігоря Долгова з Грузії через "аморальну позицію" грузинської влади, яка відмовилася вводити санкції проти Росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну та заважала грузинським добровольцям долучатися до Інтернаціонального легіону ЗСУ. Грузинська влада назвала це рішення недружнім кроком.
Протягом останніх років грузинська влада кілька разів звинувачувала Україну у тому, що вона буцімто хоче втягнути Грузію у війну з Росією.
Під час парламентських виборів 2024 року правляча партія "Грузинська мрія" зняла передвиборчий ролик, в якому порівнювала кадри зруйнованих росіянами міст України з квітучими містами Грузії. Таким чином грузинам давали маніпулятивний псевдо-вибір між буцімто неминучою війною у разі перемоги опозиції та мирним життям під проводом чинної влади.