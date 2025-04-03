Тим, хто вже перебуває в Грузії, поки що дозволили залишитися ще на рік.

Грузія різко скоротила строки безвізового перебування громадян України на грузинській території. Відповідні поправки до чинних міграційних правил напередодні ухвалив тамтешній уряд.

Раніше Грузія дозволяла українцям перебувати в країні до одного року без зайвої бюрократії. На першу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну, тобто 24 лютого 2023 року, строк вільного перебування українців в Грузії збільшили до двох років, а торік – до трьох років. Тепер же останні поправки скасовуються і правила перебування українців в Грузії повертаються до початкового стану.

Разом з тим, цією ж постановою уряд Грузії дозволив залишитися ще на рік (до 24 лютого 2026 року) тим громадянам України, які в’їхали та перебували в країні станом на 24 лютого 2025 року.

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Відносини України та Грузії

Як писав УНІАН, останнім роками відносини між Києвом і Тбілісі помітно охололи після того, як до влади в Грузії прийшла партія "Грузинська мрія", яку називаються проросійською.

Так, у березні 2022 року президент України Володимир Зеленський відкликав посла Ігоря Долгова з Грузії через "аморальну позицію" грузинської влади, яка відмовилася вводити санкції проти Росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну та заважала грузинським добровольцям долучатися до Інтернаціонального легіону ЗСУ. Грузинська влада назвала це рішення недружнім кроком. ​

Протягом останніх років грузинська влада кілька разів звинувачувала Україну у тому, що вона буцімто хоче втягнути Грузію у війну з Росією.

Під час парламентських виборів 2024 року правляча партія "Грузинська мрія" зняла передвиборчий ролик, в якому порівнювала кадри зруйнованих росіянами міст України з квітучими містами Грузії. Таким чином грузинам давали маніпулятивний псевдо-вибір між буцімто неминучою війною у разі перемоги опозиції та мирним життям під проводом чинної влади.

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