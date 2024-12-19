Проросійські сепаратисти посварилися під час обговорення "законопроекту".

У самопроголошеній Абхазії сталася стрілянина біля будівлі незаконного "парламенту". Убито одного "депутата", другого поранено. Про це повідомляє абхазький телеграм-канал АМРА-life.

Повідомляється, що в "парламенті" сепаратисти обговорювали "законопроєкт" про заборону майнінгу криптовалют на території псевдореспубліки. Це призвело до сварки між учасниками зборів.

"Під час засідання Адгур Харазія і Кан Кварчія вступили в суперечку, внаслідок чого Адгур дістав ствол і став стріляти в Кана. Загиблий Вахтанг Голандзія намагався їх розборонити", - пише видання.

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Зазначається, що обох поранених доправили в лікарню, і вже там депутат Голандзія помер від поранення в голову. Другий депутат отримав легше поранення в руку, хоча його стан теж оцінили як "важкий".

Глава абхазького "МВС" Роберт Кіут стверджує, що Адгур Харазія, який стріляв, зник у невідомому напрямку.

Слід зазначити, що Адгур Харазія двічі був "мером" окупованого міста Сухумі, номінальної "столиці" сепаратистів. У 2020 році його затримали за звинуваченням в умисному заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю людині та в незаконному носінні вогнепальної зброї.

Ситуація в Абхазії: останні новини

Як писав УНІАН, у листопаді в окупованій Абхазії відбулися масштабні за місцевими мірками народні протести. Люди висловлювали невдоволення нещодавно підписаною "Угодою про інвестиційну діяльність між Росією та Абхазією". Цей договір дозволяв російським фірмам інвестувати в абхазьку нерухомість.

Під час протестів сталися сутички жителів із силовиками. Протестувальникам вдалося проникнути в будівлю парламенту. Також звучали вимоги про відставку "президента" самопроголошеної республіки.

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