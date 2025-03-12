Такожм раніше щодо Саакашвілі було ухвалено вироки й в інших справах.

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі засудили до дев'яти років позбавлення волі за розтрату бюджетних коштів у так званій "справі про піджаки". Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

За інформацією журналістів, рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Балрі Кочламазашвілі. Також колишнього начальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія було визнано винним у зловживанні службовими повноваженнями та оштрафовано на 300 тисяч ларі (3,9 млн грн - УНІАН).

У виданні нагадали, що Саакашвілі та Джанашія не один раз відкидали звинувачення та наголошувати, що процес має політичний характер.

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Водночас у прокуратурі запевняли, що з 1 травня 2009 року до 25 лютого 2013 року за дорученням і організацією Саакашвілі для його особистих цілей із державного бюджету було витрачено 9 млн ларі (станом на ті роки близько 5,4 млн доларів).

"У справі представлені сотні тисяч ларі витрат на косметичні послуги, надані в провідних клініках за кордоном: неможливо пов'язати ці витрати з політикою невизнання окупованих територій. Також у справі представлені документи, що підтверджують оплату навчання тодішнього президента, яка обійшлася бюджету в 60 000 ларі. Ці витрати не можна вважати витратами, понесеними в інтересах країни", - зазначив суддя перед оголошенням вироку.

В "Ехо Кавказу" підкреслили, що Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін. Вироки щодо нього було ухвалено у двох інших справах, а саме про помилування вбивць Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валері Гелашвілі.

"Новий термін позбавлення волі обчислюватиметься з моменту затримання Міхеіла Саакашвілі - 1 жовтня 2021 року. Таким чином, згідно з вироком, на свободу він зможе вийти лише 1 жовтня 2030 року. Водночас проти нього тривають судові процеси у справах про події 7 листопада 2007 року та про незаконний перетин кордону", - підсумували у матеріалі.

Міхеіл Саакашвілі - останні новини

Раніше колишній президент Грузії прокоментував відносини між Трампом і Зеленським. Саакашвілі вважає, що президент США є розумною людиною та "зовсім не божевільною".

"Я хочу нагадати, що навіть у Другу світову війну у Черчилля спочатку були складні перемовини з тодішнім президентом Сполучених Штатів Рузвельтом. І він (Черчилль - УНІАН) витратив десь рік - півтора щоби переконати Рузвельта допомогти антигітлерівській коаліції", - нагадав він.

Також повідомлялось, що восени минулого року Саакашвілі звернувся до грузинської опозиції та закликав людей виходити на протести в країні. Такі заяви політика пролунали на тлі результатів виборів в Грузії. Він наголосив, що опозиція отримала переконливу перемогу, однак їхні результати сфальсифікували чиновники.

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