Британська влада дозволила підсанкційним росіянам покривати свої життєві потреби за рахунок заморожених грошей.

Британська влада передбачила досить щедрі "пільги" для росіян, чиї активи в британській юрисдикції були заморожені у зв'язку з російським вторгненням в Україну. Як пише The New York Times, британці дозволили російським мільярдерам використовувати частину заморожених активів на поточні потреби.

"Британський уряд дозволив російським олігархам витрачати сотні тисяч доларів на привілеї, такі як приватні кухарі, шофери і домробітниці, попри те, що їхні банківські рахунки нібито були заморожені", – пише видання.

Ці винятки, названі "ліцензіями", в деяких випадках дозволяють олігархам витрачати на життя в Британії понад 1 мільйон доларів на рік. У деяких випадках уряд зовсім змушений був зняти обмеження, програвши в судах.

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Згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти The New York Times, російський банкір Михайло Фрідман отримав "ліцензію" на оплату послуг 19 осіб – водіїв, кухарів, прибиральниць тощо. За 10 місяців дії санкцій Фрідман витратив на ці цілі близько 400 тисяч доларів. Крім того, британська влада дозволила йому витрачати ще 9 тисяч доларів на місяць на "базові потреби його сім'ї".

Колишньому діловому партнеру Фрідмана Петру Авену британські чиновники дозволили щомісяця використовувати 60 000 фунтів стерлінгів (близько 77 тисяч доларів) на свої потреби, в основному на послуги охоронної компанії.

"Неясно, які перевірки проводив уряд перед тим, як схвалити угоди", – відзначають автори публікації.

Як з'ясували журналісти, минулого року Міністерство фінансів Великобританії видало не менше 82 таких "ліцензій". Ще багато подібних ліцензій знаходяться на стадії розгляду.

Видання зазначає, що "ліцензії" є частиною санкційних систем у всьому світі, зокрема в США. Але в той час як Вашингтон зазвичай видає ліцензії з гуманітарних причин або для покриття основних витрат на проживання та оплату юридичних послуг, британські критерії ширші. Нещодавній урядовий звіт стверджує, що ліцензії "видаються для захисту індивідуальних та ділових потреб Великобританії".

Санкції проти Росії - останні новини

У липні британський уряд оголосив про нові санкції проти Російської Федерації. У "чорному списку" опинився міністр освіти РФ Сергій Кравцов через примусову депортацію українських дітей. Як пояснила британська влада, депортація дітей і наповнена ненавистю пропаганда відкриває справжній намір президента Росії Володимира Путіна – стерти Україну з мапи світу.

Незабаром після цього уряд Великобританії на прохання підприємця Річарда Бренсона зняв санкції з російського бізнесмена Олега Тінькова. Раніше Бренсон стверджував, що Тінькова нібито помилково внесли до списку санкцій, оскільки він хоч і був "заможним російським бізнесменом", але "ніколи не був олігархом".

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