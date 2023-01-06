Діти російського олігарха були зроблені бенефіціарами трастів, що управляють мільярдними активами Абрамовича, за кілька тижнів до вторгнення РФ в Україну.

Незадовго до того, як проти російського олігарха Романа Абрамовича були введені санкції, в трасти, що володіють його активами на мільярди доларів, були внесені поправки, щоб передати бенефіціарне право власності його дітям.

Завдяки витоку документів, з якими ознайомилася газета The Guardian, стало відомо, що 10 таємних офшорних трастів, створених в інтересах Абрамовича, були швидко реорганізовані на початку лютого 2022 року, за три тижні до початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як зазначає видання, масштабна реорганізація фінансових справ Абрамовича почалася через кілька днів після того, як уряди західних країн пригрозили запровадити санкції проти російських олігархів у разі вторгнення РФ в Україну.

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Внесені в трасти зміни зробили сімох дітей Абрамовича, наймолодшому з яких дев'ять років, бенефіціарами цих трастів, що володіють активами на суму не менше 4 мільярдів доларів. Хоча, зазначає британська газета, загальна вартість цих активів може бути набагато вищою.

"Зміни, схоже, зробили дітей кінцевими бенефіціарними власниками трофейних активів, давно пов'язаних із їхнім батьком, включаючи розкішну нерухомість і парк супер-яхт, вертольотів і приватних літаків", - пише Guardian.

Експерти з питань санкцій відзначають, що проведена масштабна реорганізація трастів може ускладнити забезпечення дотримання санкцій проти російського олігарха і потенційно зірвати спроби заморозити активи, які, як вважалося, належать металургійному магнату.

Газета зазначає, що на відміну від членів сімей деяких найближчих радників Путіна, сім'ї багатьох олігархів, які потрапили під санкції, уникли обмежень. Тому виникне питання, чи повинні діти Абрамовича також піддаватися заморожуванню активів.

Документи, судячи з усього, були отримані за допомогою злому базується на Кіпрі постачальника послуг MeritServus, який більше 20 років керував трастами Абрамовича. Великий архів документів був анонімно переданий Guardian.

Файли демонструють, як Абрамович протягом десятиліть використовував непрозорі трастові структури, щоб укрити своє багатство в офшорних гаванях. Також вони вказують на проблеми, з якими стикаються західні влади, проникаючи в ці складні структури для забезпечення дотримання санкцій.

Після вторгнення фінансові активи Абрамовича піддалися ретельній перевірці. Влада Джерсі намагалася заморозити активи на Нормандських островах на суму 7 мільярдів доларів, а США заарештували два його приватних літака за порушення експортного контролю. ФБР заявило тоді заявило в судових документах, що Абрамович реорганізував два трасти, один із яких володів конфіскованими літаками, зробивши своїх дітей бенефіціарами.

Однак, згідно з документами, що з'явилися, реорганізація була більш масштабною. Незадовго до вторгнення РФ в Україну Абрамович був виключений з числа бенефіціарів двох трастів, виявлених ФБР. Тим часом його діти були призначені бенефіціарами восьми додаткових трестів, створених на користь їхнього батька.

Експерти з санкцій заявили, що зміни могли бути навмисною, але не незаконною спробою віддалити олігарха від його активів до введення санкцій.

Реорганізація, за їхніми словами, може створити проблеми для влади, що займається в даний час активами, які довгий час вважалися власністю Абрамовича, оскільки вони визначають, хто насправді володіє і контролює багатомільярдні статки: олігарх або його діти.

Згідно з документами, до лютого Абрамович був єдиним бенефіціаром як мінімум 10 трастів на Кіпрі і Джерсі. Але 4 лютого, практично одночасно, в трасти стали вноситися поправки, бенефіціарами яких були призначені семеро дітей Абрамовича.

Зміни надали дітям колективну (51%), а в деяких випадках 100% бенефіціарну частку в активах трастів. Вони варіюються від акцій великих російських компаній до більш привабливих фізичних активів, таких як супер-яхта Eclipse із дев'ятьма палубами і двома вертолітними майданчиками.

"Відповідно до законодавства США, якщо особа, щодо якої введені санкції, прямо або побічно володіє 50% або більше акцій компанії, її активи можуть бути заморожені. Правила Великої Британії і ЄС аналогічні, але дозволяють заморожувати активи, коли особа володіє менше 50% компанії, якщо вона здійснює прямий або непрямий контроль над нею", - пише Guardian.

Але встановити, хто насправді контролює активи, особливо коли вони належать непрозорим офшорним фондам, рідко буває простим завданням, кажуть експерти.

Щодо трастів Абрамовича, судячи з усього, були вжиті заходи, які дозволили б йому заявити, що він юридично не контролює активи трастів.

Санкції проти Абрамовича

Уряди Великої Британії та ЄС назвали Абрамовича прокремлівським олігархом і в березні 2022 року запровадили проти нього санкції за те, що він отримує вигоду з близьких стосунків із Путіним. Абрамович заперечує фінансові зв'язки з Кремлем і подав до суду, щоб скасувати санкції ЄС.

Абрамович, який має російське, ізраїльське і португальське громадянство, не внесений до списку санкцій США. Повідомляється, що Україна нібито попросила Білий дім не запроваджувати проти нього санкції після того, як бізнесмен став неофіційним посередником у мирних переговорах.

У вересні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Абрамович брав участь у переговорах між Україною та Росією щодо обміну військовополоненими як модератор процесу. За його словами, російський олігарх робив те саме, що й на перших турах переговорного політичного процесу.

У грудні стало відомо, що Канада розпочала процес арешту та конфіскації активів російського олігарха Романа Абрамовича. Оттава буде домагатися конфіскації 26 мільйонів доларів у Granite Capital Holdings Ltd., компанії, що належить Роману Абрамовичу.

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