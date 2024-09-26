Китайська влада намагалася приховати цей інцидент. Цілком можливо, що китайський персонал загинув або був поранений, коли підводний човен затонув.

Новітній китайський атомний ударний підводний човен затонув. Це стало серйозною невдачею для однієї з пріоритетних програм озброєнь Китаю.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на заяви американських чиновників. Інцидент, який китайська влада намагалася приховати і який раніше не розголошувався, стався на суднобудівному заводі поблизу Уханя наприкінці травня або на початку червня 2024 року. І це спіткало країну в той час, коли вона наполегливо намагається розширити свій військово-морський флот, в тому числі флот атомних підводних човнів.

США не знають, чи перевозив підводний човен ядерне паливо під час затоплення, але експерти поза межами американського уряду вважають, що це цілком ймовірно.

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"Підводні технології вже давно є сферою переваги США, але Китай наполегливо намагається скоротити цей розрив. Китай намагається диверсифікувати виробництво атомних підводних човнів. Воно було зосереджене в північно-східному місті Хулудао, але зараз Китай переходить до виробництва атомних ударних підводних човнів на суднобудівному заводі Учан поблизу Уханя", – пише видання.

Згідно з минулорічною доповіддю Пентагону про військову міць Китаю, наприкінці 2022 року Пекін мав 48 дизельних ударних підводних човнів і шість атомних підводних човнів.

У доповіді йдеться про те, що метою Китаю в розробці нових ударних підводних човнів, надводних кораблів і військово-морської авіації є протидія зусиллям США і їхніх партнерів прийти на допомогу Тайваню під час конфлікту і досягти "морської переваги" в межах першого острівного ланцюга – смуги територій від Японського архіпелагу через Тайвань і Філіппіни до Південно-Китайського моря.

Що відомо про затонулий човен

Затонулий підводний човен класу "Чжоу" є першим з нового класу китайських атомних підводних човнів і має характерну Х-подібну корму, яка покликана зробити судно більш маневреним.

Підводний човен був побудований державною компанією China State Shipbuilding Corp. і був помічений біля причалу на річці Янцзи наприкінці травня, коли він проходив остаточне оснащення перед виходом у море.

Після того, як підводний човен затонув, на початку червня туди прибули великі плавучі крани, щоб врятувати його з дна річки, згідно з супутниковими фотографіями місця події.

Примітно, що ні Народно-визвольна армія Китаю, як називають китайську армію, ані місцева влада не визнали цей епізод.

Не дивно, що ВМС НВАК намагаються приховати той факт, що їхній новий першокласний атомний ударний підводний човен затонув біля пірсу, сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства.

"На додаток до очевидних питань щодо стандартів підготовки і якості обладнання, цей інцидент піднімає більш глибокі питання щодо внутрішньої підзвітності НВАК і нагляду за оборонною промисловістю Китаю, яка вже давно страждає від корупції", – наголосив він.

Перші публічні свідчення того, що на верфі поблизу Уханя щось не так, з'явилися влітку, коли Томас Шугарт, колишній офіцер американських підводних човнів і старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, написав серію постів у соціальних мережах, в яких звернув увагу на незвичну активність плавучих кранів, зафіксовану комерційними супутниковими знімками.

Шугарт припустив, що це міг бути інцидент, пов'язаний з новим типом підводного човна, але тоді він ще не знав, що він був атомним. Хоча підводний човен було врятовано, ймовірно, пройде багато місяців, перш ніж він зможе вийти в море. За словами Шугарта, весь човен був заповнений водою.

"Доведеться очистити всю електроніку. Можливо, доведеться замінити електродвигуни. Буде багато роботи", – пояснив він.

Американські офіційні особи не виявили жодних ознак того, що китайські офіційні особи брали проби води або навколишнього середовища на сліди радіації. Цілком можливо, що китайський персонал загинув або був поранений, коли підводний човен затонув, але американські офіційні особи кажуть, що не знають, чи були жертви.

Шугарт каже, що ризик ядерного витоку, ймовірно, низький, оскільки підводний човен не виходив у море, а його реактори, ймовірно, не працювали на високому рівні потужності.

Флот Китаю

Раніше стало відомо, що Китай уперше в історії вивів у море всі свої авіаносці. "Фуцзянь" проводив випробування в Жовтому морі. "Шаньдун" перебував у Південно-Китайському морі на захід від Тайваню разом із супроводом. "Ляонін" з супроводом перебував у Філіппінському морі на схід від Тайваню.

Військовий оглядач Девід Акс зауважив, що у воєнний час китайські авіаносці могли б захищати десант, що перетинає Тайванську протоку, і завдавати повітряних ударів по тайванських силах з різних напрямків. Вони також можуть вийти в Тихий океан, щоб протистояти американським авіаносним групам, що прямують на захист Тайваню.

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