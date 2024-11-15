У Норвегії рибалка 'піймав' підводний човен США у свої сіті

Човен визволяла берегова охорона. Про завдання субмарини у цьому регіоні американська сторона мовчить.

Норвезький рибалка Харальд Енген випадково "піймав" американську субмарину у свої сіті.

Як повідомляє Business Insider, під час вилову риби в районі села Маланген на західному узбережжі Норвегії американський підводний човен USS Virginia заплутався у рибальських сітях Енгена. Човен затягнув сітки на дві морські милі (приблизно 3,7 км), перш ніж був звільнений за допомогою норвезької берегової охорони.

Інцидент, який стався неподалік від порту Тромсе, не спричинив постраждалих, але спровокував розслідування. Речник 6-го флоту США, лейтенант Пірсон Хокінс, підтвердив інцидент, однак утримався від деталей про завдання підводного човна в цьому регіоні. Він зазначив, що США як арктична держава мають постійний інтерес до безпеки в регіоні, а їхні підводні човни діють для "стримування та захисту в умовах дедалі складнішої безпекової ситуації на Крайній Півночі".

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Інцидент відбувся на тлі посилення співпраці Норвегії та США, зокрема у військовій сфері. У червні американські підводні човни USS Tennessee і USS Normandy були розгорнуті в Норвезькому морі у відповідь на російські маневри. А восени Норвегія та США провели спільні військово-морські навчання, до яких приєдналися британський авіаносець HMS Prince of Wales та ударна група авіаносця Гаррі С. Трумена.

Баренцеве море, розташоване між північною Норвегією та Росією, залишається важливим регіоном стратегічного інтересу. Інциденти у цих водах підсилюють увагу до посилення військово-морської присутності США в Арктиці на фоні глобальних змін у військовій обстановці.

Норвегія у новій реальності

Як відомо, країна активно підтримує українців в захисті проти російскої агресії. Зокрема, нещодавно стало відомо про підготовку нового пакету допомоги на 500 мільйонів євро.

Влітку очільник Збройних сил Норвегії казав, що Північноатлантичний Альянс має лише декілька років до того, як Росія відновить свої можливості здійснити новий напад.

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