Африка вимагає припинення російсько-української війни.

Обіцяна Володимиром Путіним безкоштовна поставка невеликих партій зерна у шість африканських країн не вирішить кризу на глобальному ринку продовольства, спричинену російським вторгненням в Україну, потрібно припинити бойові дії. Про це заявив голова Африканського союзу Азалі Ассумані у заключній промові саміту "Росія-Африка".

"Президент Росії продемонстрував, що готовий допомагати нам у сфері забезпечення зерном. Так, це важливо, але цього може бути недостатньо. Нам потрібно домогтися припинення вогню", - заявив він.

У своєму заключному слові на саміті Ассумані також сказав, що російський президент продемонстрував готовність вести переговори з Україною і що "іншу сторону" необхідно переконати. Він зазначив, що війна це завжди непередбачувана ситуація, тому потрібно прагнути до припинення бойових дій, і країни Африки готові виступити в ролі посередника між Україною і Росією.

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Саміт Росія-Африка

У Санкт-Петербурзі відбувся дводенний саміт з країнами Африки. Попри зусилля Кремля, відвідати Росію погодилися всього 17 африканських лідерів з 54. Це значно менше, ніж було чотири роки тому, коли на такий же саміт до Росії прибули понад 40 африканських лідерів.

Однією з основних тим, яку в ході заходу піднімали представники Африканського континенту, було питання поставок зерна. Зокрема вони закликали Росію повернутися до виконання зернової угоди. Замість цього Путін пообіцяв безкоштовно відправить по 25-50 тисяч тонн зерна в 6 країн Африки, які раніше підтримували позицію РФ в ООН.

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