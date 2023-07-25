На зустріч до Путіна вирішили з'їздити тільки 17 з 54 лідерів африканських країн.

Більшість африканських лідерів проігнорували саміт Росія-Африка, який Кремль підносить як новий дипломатичний прорив і доказ великої значущості РФ у світі. На це звернуло увагу видання The Moscow Times.

Так, з 54 країн Африканського континенту тільки 17 будуть представлені на саміті в Петербурзі главою держави. Ще 10 країн відправлять до Росії прем'єр-міністрів. Більшість інших надішлють делегації на чолі з віце-прем'єром, міністром або просто послом. П'ять африканських держав вирішили проігнорувати саміт зовсім.

У Міністерстві закордонних справ Росії запевняють, що не образилися на ті країни, які не стали відправляти в Росію главу держави.

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"Запрошення були направлені главам всіх африканських держав. Ми не будемо в претензії тому, що, по-перше, у них можуть бути якісь інші заздалегідь заплановані заходи, які передбачають участь глав держав. А по-друге, хто зміг, той і зміг", — заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Олег Озеров.

Саміт відбудеться 27-28 липня. Путін планує особисто зустрітися з кожним з прибулих лідерів африканських держав. У Кремлі вже пообіцяли, що російський президент виступить з великою промовою, в якій розповість про "новий світопорядок", заснований на "багатополярності і рівності" всіх держав.

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Раніше УНІАН писав, що Росія намагається виставити себе головним годувальником Африки і активно піарить свої поставки пшениці на континент. Так, на тлі російських ракетних ударів по українських складах із зерном Росія демонстративно відправила партію пшениці у Малі.

Поки чинний президент ПАР намагався ухилитися від зобов'язань перед Міжнародним кримінальним судом щодо арешту Путіна, уряд країни офіційно запитав у Гааги документи за ордером на арешт російського диктатора. Іншими словами, в Південній Африці спрацювала класична система поділу влади, якої немає в Росії.

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