Раніше Путін пропонував партії "АдН" співпрацювати з РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував партію "Альтернатива для Німеччини" за похвалу від російського диктатора Володимира Путіна. На цю ситуацію він відреагував під час виступу перед депутатами Бундестагу, пише Bild.

Раніше президент РФ заявив, що не бачить "ознак неонацизму" в діях цієї партії. За його словами, Росія готова працювати з кожним, хто готовий до співпраці з країною-агресором.

Своєю чергою Шольц зауважив, що до мирних перемовин з РФ "ще дуже далеко". Політик наголосив, що Кремль вважає, що Росії вдасться досягнути своїх військових цілей на фронті, проте він вчергове закликав Путіна вивести свої війська з України.

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Також під час форуму Путін заявив, що з німецькою опозиційною партією у Росії немає "системних стосунків", але якщо хтось виступає за "нормальні відносини" з РФ, то у Москві це підтримують, передає DW.

"Не Росії судити, чи діє та, чи інша політична сила в рамках конституції. Але ми не бачимо нічого, що могло б викликати у нас занепокоєння", - зауважив російський диктатор.

Партія "Альтернатива для Німеччини" - що відомо

Останнє опитування дослідницької фірми INSA для таблоїда Bild показало, що соціал-демократична партія канцлера ФРН Олафа Шольца обганяє за популярністю ультраправу "Альтернативу для Німеччини", чий рейтинг почав падати через багато скандалів.

Наразі рейтинг "Альтернативи для Німеччини" становить 15,5%. Такий показник є найгіршим із березня 2023 року та на півтора відсоткових пункти менше, ніж у попередньому опитуванні. Водночас соціал-демократи Шольца зросли на один відсотковий пункт, до 16%, обігнавши ультраправих вперше за довгий час.

За інформацією "Європейської правди", правопопулістська партія "АдН" впродовж тривалого часу нарощувала популярність на тлі розчарування жителів Німеччини їхнім урядом. Проте наразі її рейтинг найнижчий за останні 11 місяців через скандали, які пов'язані з різкою антиміграційною позицією партії та можливою причетністю її членів до шпигунства на користь РФ та Китаю.

Україна та Німеччина - останні новини

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна в новому пакеті допомоги передасть Україні ЗРК Patriot.

"У НАТО ми дотримуємося принципу "один за всіх, усі за одного". Жорстока агресія Путіна проти України і його провокації на зовнішніх кордонах ЄС і НАТО вимагають нашої непохитної єдності", - запевнила вона.

Також повідомлялось, що Німеччина дозволила Україні бити по РФ своєю зброєю. ЗСУ зможуть завдавати ударів з такої зброї, як самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 та броньована ракетна система залпового вогню Mars II.

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