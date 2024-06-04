Шольц заявив, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що дозвіл для України завдавати ударів по військових цілях на території РФ німецькою зброєю не призведе до ескалації. Як повідомляє DW, про це Шольц заявив в ефірі радіостанції Antenne Bayern.

"Як сказав президент США - йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", - сказав канцлер Німеччини.

За його словами, рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Німеччини. При цьому Шольц запевнив, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".

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Удари зброєю Заходу по території РФ

Як повідомляв УНІАН, США дозволяють українській армії використовувати американські засоби ППО для знищення цілей над територією Росії, якщо вони загрожують Україні.

Німеччина також дозволила Україні атакувати цілі на території Росії німецькою зброєю.

3 червня командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Збройних сил України Юрій Федоренко повідомив, що українські захисники в районі Харківщини почали працювати західною зброєю по ворогу на території РФ.

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