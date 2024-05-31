31 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні нового пакета озброєнь на суму близько 500 мільйонів євро.

Німеччина в новому пакеті допомоги передасть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомила міністр закордонних справ країни Анналена Бербок на зустрічі лідерів країн НАТО в Празі.

"Зміцнення протиповітряної оборони України залишається вкрай важливим. Німеччина надає ще одну систему Patriot і додаткові 500 мільйонів євро. Разом ми маємо зберігати нашу тверду підтримку", - заявила Бербок.

Вона наголосила, що міжнародне право однозначне: держави, які зазнали нападу, мають не тільки право захищати свою територію, а й зобов'язані захищати своїх громадян.

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"У НАТО ми дотримуємося принципу "один за всіх, усі за одного". Жорстока агресія Путіна проти України і його провокації на зовнішніх кордонах ЄС і НАТО вимагають нашої непохитної єдності", - заявила глава МЗС Німеччини.

Допомога від Німеччини

31 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні нового пакета озброєнь на суму близько 500 мільйонів євро.

За його словами, у черговому пакеті військової допомоги Німеччина передасть Україні велику кількість ракет для систем ППО типу Iris-T, безпілотники для розвідки і ведення бойових дій у Чорному морі, необхідні запчастини для артилерійських систем, які постачає Німеччина, запасні двигуни для танків Leopard, а також мільйон патронів для стрілецької зброї.

Як сказав Пісторіус, частина озброєнь уже готова до відправки.

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