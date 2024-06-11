Сьогодні Зеленський виступав у німецькому парламенті, і кілька десятків депутатів демонстративно проігнорували його.

Виступ президента України в німецькому парламенті бойкотували дві популістські партії - лівий "Альянс Сахра Вагенкнехт" (АСВ) і права "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Про це пише BILD.

Голова АСВ Клаус Ернст запевнив німецькі ЗМІ, що його партія засуджує російське вторгнення в Україну, але нібито саме Зеленський сьогодні сприяє "просуванню вкрай небезпечної спіралі ескалації" і підвищує ризик ядерного конфлікту.

"Я чую страждання людей в Україні. Але я бачу й інший бік. Я бачу багатьох українських чоловіків, які вже не зацікавлені в цій війні, які перебувають у ФРН, тому що вони уникають війни", - сказав він.

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На думку Ернста, йому не потрібно слухати промову Зеленського, який нібито не представляє думку більшості українців, але тепер може використовувати німецьку зброю для ударів по Росії.

"Я не хочу відчувати себе вимушеним аплодувати комусь, хто штовхає Німеччину - Європу - у нову світову війну. Мені не хочеться це робити", - заявив глава АСВ.

Заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер охарактеризував бойкот Зеленського з боку правих і лівих популістів як "чисту підступність і дешевий популізм".

"Кожен політик вільний критикувати Зеленського і відкидати курс федерального уряду [Німеччини]. Це частина нашої демократії. Але те, що ті самі політики, які хочуть домовитися з Путіним, не бажають навіть слухати Зеленського, - це самовикриття, яке неможливо перевершити", - заявив він.

За словами Ронцхаймера, бойкот Зеленського популістами в Бундестазі показує, який курс візьме Німеччина, якщо до влади прийдуть АдН і АСВ.

"Німеччина опиниться на боці воєнного злочинця Путіна. Ми залишимо країну, яка зазнала нападу, напризволяще і укладемо союз із воєнним злочинцем", - попереджає журналіст.

Скандали з партією "Альтернатива для Німеччини"

Як писав УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував партію "Альтернатива для Німеччини" за отриману ними похвалу від російського диктатора Володимира Путіна. Раніше президент РФ заявив, що не бачить "ознак неонацизму" в діях цієї партії. За його словами, Росія готова працювати з кожним, хто готовий до співпраці з країною-агресором.

Також ми розповідали, що РФ провернула в Європі одну з наймасштабніших операцій із підкупу чиновників. Розслідування, розпочате в Чехії, призвело до обшуків у Петра Бистрона - провідного члена партії "Альтернатива для Німеччини" і кандидата №2 до Європарламенту від цієї партії. Він був одним із затятих противників відправки західної зброї в Україну і виступав за скасування санкцій щодо Росії.

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