Президент відзначив, що "жодна країна не має бути приречена на те, щоби колючий дріт на десятиліття розірвав її тіло".

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що час для компромісів з Російською Федерацією вичерпано. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час виступу на спеціальному пленарному засіданні Бундестагу Німеччини у Берліні.

Глава держави висловив впевненість, що війна, яку розв'язала Росія, буде завершена в інтересах України та усієї Європи. "Ми завершимо її на своїх умовах, умовах, які зрозумілі будь-якій звичайній людині на цій землі", - відзначив Зеленський.

Президент відзначив, що "жодна країна не має бути приречена на те, щоби колючий дріт на десятиліття розірвав її тіло".

Відео дня

"Після цієї війни ми прагнемо не залишити жодних принижень на землі, яка була пошрамована ударами. Жодних принижень у душі народу. Українці заслуговують на спокій після цієї війни", - наголосив Зеленський.

Як сказав президент, усі, хто захищав рідний дім і втратив рідних, у кого побратими і посестри назавжди залишились на полях боїв, заслуговують на достойне завершення, а саме на таке завершення, яке не залишає сумнівів у тому, хто переміг.

"А той, хто приніс війну, повинен навпаки, забути про спокій. І назавжди винний у війні має понести відповідальність - справедливо відповісти за кожен злочин цієї війни. І тільки за справедливою відповідальністю виростає історичний шанс вилікуватися від агресії. Росія повинна через це пройти - через повну та принципову відповідальність за розв'язану війну. Росія повинна пройти і через прибирання руїн за собою - повинна заплатити за всю шкоду, яка була завдана цією агресією і нашій країні, і нашим людям", - наголосив Зеленський.

Президент переконаний, що якщо десь залишаються руїни - значить до них колись повернеться й війна.

"Цього не має бути більше ніколи. Ми повинні відбудувати нормальне життя. Відбудувати усі разом, усі, хто цінує життя. І кожен російський актив, який може бути для цього використаний, має бути використаний без будь-яких компромісів з агресором", - сказав Зеленський.

При цьому, як підкреслив глава держави, час для компромісів вичерпано.

"Він був вичерпаний рівно тоді, коли Путін почав спалювати наші міста і нагороджувати своїх вбивць. Коли він почав ставити на вбивства замість договорів. Російська армія залишає по собі десятки нових кладовищ, і це означає, що ніхто з нас не має права залишити по собі дефіцит захисту від російської армії", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Європа повинна бути континентом достатньої сили, щоб бути простором достатньо міцного миру.

"Інакше просто не вийде. І навіть якщо б хтось спробував інакше, Путін сам зітре будь-яку надію домовитись з ним. Він прагне підкорювати і не лише сусідів Росії. Російські вбивці були в Алеппо і є в Африці. Вони вчинились війні, руйнуючи Грозний, ламаючи Грузію. Вони залишили Молдову розділеною. Вони поставили на коліна Білорусь. Чи дозволимо ми Росії продовжувати таку ходу Європою? Цю ходу зневаги до життя і нації? Точно ні. І це наш спільний інтерес. Спільний інтерес, щоб Путін особисто програв", - наголосив Зеленський. Ці слова Зеленського викликали оплески у Бундестазі.

Президент України додав, що Путін має програти війну, аби програти власну спробу зіштовхнути Європу на рівень, коли з війни вже не вибратись.

Війна в Україні - заяви Зеленського

Сьогодні, 11 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час дати Україні усю необхідну зброю, аби вигнати російські окупаційні війська з української території. Також президент України стосовно мобілізації сказав, що якщо прагнемо зберегти державу, то треба її відстояти.

Вас також можуть зацікавити новини: