Зокрема, у справі замішаний провідний член вкрай правої партії "Альтернатива для Німеччини" Петр Бистрон.

Росія таємно підкуповує ультраправих чиновників по всій Європі. Зокрема, європейська розвідка звернула увагу на дії росіян у Чехії, де соратник одного з найближчих сюзників Путіна рік тому відкрив прокремлівське ЗМІ – "Голос Європи".

Як пише The Washington Post, чеська влада провела ретельне розслідування і закрила російський сайт, назвавши його пропагандистською операцією РФ. Однак тільки на Чехії справа не зупинилася – розслідування швидко поширилося й на інші країни, зокрема Бельгію, Нідерланди, Німеччину, Польщу, Францію та Нідерланди. Правоохоронці дійшли висновку, що "Голос Європи" – це дещо більше, ніж просто проросійське медіа.

"Цю організацію використовували для перерахування сотень тисяч євро – до 1 мільйона на місяць – десяткам ультраправих політиків у більш ніж п'яти країнах, щоб поширювати в західних ЗМІ кремлівську пропаганду, яка посіє розкол у Європі та зміцнить позиції проросійських кандидатів на виборах у Європарламент, що відбудуться цього тижня", – пише видання з посиланням на представників розвідок різних держав. Відео дня

Офіційні особи назвали цю операцію однією з наймасштабніших, зроблених Кремлем у Європі в його спробах підірвати підтримку України і внести розкол у трансатлантичний альянс. Попередні таємні акції Кремля включають спробу об'єднання крайніх правих і крайніх лівих у Німеччині, розпалювання внутрішніх розбіжностей у Франції та саботаж у Польщі.

Внутрішні документи Кремля, отримані однією з європейських спецслужб і вивчені The Post, показують, що "Голос Європи" був частиною кампанії впливу, створеної Кремлем у тісній координації з Віктором Медведчуком, союзником Путіна, який до вторгнення Росії в Україну очолював промосковську опозиційну партію в українському парламенті. Пізніше планом керував лейтенант Медведчука, який, як свідчать інші документи, тісно співпрацював із підрозділом російської Федеральної служби безпеки, відомим як П'ята служба ФСБ.

Голова чеської служби внутрішньої безпеки, Мілал Куделка заявив, що операція "Голос Європи" була також спробою провести до Європарламенту більше проросійських депутатів. За його словами, "був розроблений план, за яким люди в Європарламенті будуть вести класичне шпигунство" на користь Росії.

Не тільки Чехія: у справі замішані й чиновники з Німеччини

Розслідування в Чехії призвело до обшуків у будинку та офісах помічника вкрай правого голландського депутата Європарламенту і Петра Бистрона, провідного члена вкрай правої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) і кандидата №2 до Європарламенту від цієї партії.

Він був одним із затятих противників відправки західної зброї в Україну і виступав за скасування санкцій щодо Росії. Як розповіли The Post три високопоставлені співробітники європейських спецслужб, на одному зі знайдених під час обшуків записів було чути, як Бистрон скаржиться співробітнику "Голосу Європи" на труднощі з транспортуванням десятків тисяч готівкою в його будинок на Майорці.

Однак Бистрон був не тільки "пасивною людиною, яка отримувала гроші", він брав активну участь у залученні до проєкту "Голос Європи" й інших політичних діячів.

"Служби безпеки в Європі продовжують розслідувати роль десятків інших ультраправих політиків у мережі "Голос Європи", зокрема з Франції, Бельгії та Нідерландів, а також ще шістьох діячів AfD, включно з політиками та парламентськими помічниками. Бельгійська влада також зіграла провідну роль у розслідуванні, оскільки ключові зустрічі "Голосу Європи" з політиками відбувалися в інших місцях Європи, зокрема в Брюсселі", – зазначає The Washington Post.

Водночас чеські спецслужби, як і раніше, залишаються пильними.

"Ми зупинили [операцію "Голосу Європи"], і я дуже пишаюся своєю службою", – сказав Куделка.

Але є побоювання, що інші мережі можуть працювати в інших європейських країнах.

"Ця боротьба ніколи не закінчиться", – додав чеський чиновник.

Дії Росії в Європі

Російська Федерація вже не перший рік займається саботажами в Європі. Зокрема, вони спрямовані на зменшення підтримки України в блоці.

Раніше у ЗМІ писали, що європейські слідчі все частіше бачать російські сліди в актах ймовірного саботажу на стратегічних об'єктах інфраструктури, але не можуть вжити необхідних заходів. При цьому передбачити потенційні атаки Москви стає дедалі важче. Останніми роками Кремль дедалі частіше вдається до "допомоги" цивільних і комерційних суден для обстеження і можливого нападу на критично важливі об'єкти інфраструктури.

Видання Bloomberg раніше писало, що за серією дедалі очевидніших, частіших і скоординованих інцидентів по всій Європі, найімовірніше, стоїть рука російської військової розвідки – ГРУ.

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