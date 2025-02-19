У Брюсселі вже вимальовується нова реальність: США не на боці Європи.

Війна змушує людей ставати на чийсь бік. Від початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки одразу підтримали Україну, проте новий президент країни Дональд Трамп, як здається багатьом в Європі, став на бік диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Politico. Лише сім днів втручання Трампа в російсько-українську війну "зробили реальністю нічні кошмари українців і багатьох їхніх союзників". Дії американського президента підірвали трансатлантичні відносини, які лежали в основі європейської безпеки ще з 1945 року.

Європейські політики починають розуміти, наскільки глибоко змінився їхній світ: тепер вони мають справу з Америкою, яка в кращому випадку скептично, а в гіршому – вороже налаштована до старого світу, який вони представляють. Якщо і були якісь сумніви щодо того, наскільки Трамп готовий нажити собі ворогів у Європі, то у вівторок ввечері він поклав край цим сумнівам, звинувативши Україну в тому, що вона "розпочала" війну з Росією", – йдеться у матеріалі.

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Автори наголошують, що таке відверте ігнорування факту неспровокованого вторгнення Путіна три роки тому шокувало навіть найвідданіших друзів Америки в регіоні.

За словами одного з європейських дипломатів, який говорив на умовах анонімності, "трансатлантичному альянсу прийшов кінець":

"Зараз ми маємо союз між російським президентом, який хоче зруйнувати Європу, і американським президентом, який також хоче зруйнувати Європу".

У своїй нещодавній заяві Трамп також назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" за те, що той не призначив вибори, і зізнався, що його не надто турбує результат війни. Така риторика узгоджується з "ворожістю, яку Трамп демонструє до континенту після повернення на посаду президента".

Журналісти зазначають, що в перший місяць свого перебування на посаді Трамп і його команда оголосили про нові мита, неодноразово піддавали жорстокій критиці ЄС як інституцію, "продали" Україну ще до початку мирних переговорів, поставили під сумнів історичні американські зобов'язання щодо європейської безпеки і вітали повернення Путіна в міжнародне співтовариство.

У Брюсселі вже вимальовується нова реальність: США не на боці Європи. Лідери правоцентристської Європейської народної партії, соціалістів і демократів, ліберальної "Оновлення Європи" та "Зелених" заявили, що Європа більше не може повністю покладатися на Сполучені Штати у захисті спільних цінностей та інтересів. Там зазначили, що європейські країни повинні діяти терміново, щоб забезпечити власну оборону, збільшивши витрати на військові потреби та підтримку України.

Дехто ж вважає, що Європа занадто гостро реагує на риторику Трампа. Але навіть якщо коментарі Трампа є лише "інструментом" для переговорів, залишається незрозумілим, про саме ведуться переговори, на чию користь, і яка сторона в результаті відчуває найбільший тиск.

Як у Європі реагують на останні заяви Трампа

Очільник Білого дому Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" та звинуватив у тому, що в Україні не проводять вибори.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського – неправильно і небезпечно. Він також додав, що повномасштабну війну розпочала саме Росія, а Україна вже третій рік день за днем протистоїть російській агресії.

Заяву Трампа прокоментував і президент Чехії Петр Павел. Говорячи про проведення виборів, він наголосив, що Україна вже три роки протистоїть агресії з боку Росії, яка є ядерною державою. Він також нагадав, що пʼята частина української території перебуває під російською окупацією, до того ж, країна потерпає від обстрілів.

"Називати президента такої країни диктатором – це треба мати неабиякий цинізм", – написав президент Чехії.

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