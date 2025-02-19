Війна змушує людей ставати на чийсь бік. Від початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки одразу підтримали Україну, проте новий президент країни Дональд Трамп, як здається багатьом в Європі, став на бік диктатора Володимира Путіна.
Про це пише Politico. Лише сім днів втручання Трампа в російсько-українську війну "зробили реальністю нічні кошмари українців і багатьох їхніх союзників". Дії американського президента підірвали трансатлантичні відносини, які лежали в основі європейської безпеки ще з 1945 року.
Європейські політики починають розуміти, наскільки глибоко змінився їхній світ: тепер вони мають справу з Америкою, яка в кращому випадку скептично, а в гіршому – вороже налаштована до старого світу, який вони представляють. Якщо і були якісь сумніви щодо того, наскільки Трамп готовий нажити собі ворогів у Європі, то у вівторок ввечері він поклав край цим сумнівам, звинувативши Україну в тому, що вона "розпочала" війну з Росією", – йдеться у матеріалі.
Автори наголошують, що таке відверте ігнорування факту неспровокованого вторгнення Путіна три роки тому шокувало навіть найвідданіших друзів Америки в регіоні.
За словами одного з європейських дипломатів, який говорив на умовах анонімності, "трансатлантичному альянсу прийшов кінець":
"Зараз ми маємо союз між російським президентом, який хоче зруйнувати Європу, і американським президентом, який також хоче зруйнувати Європу".
У своїй нещодавній заяві Трамп також назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" за те, що той не призначив вибори, і зізнався, що його не надто турбує результат війни. Така риторика узгоджується з "ворожістю, яку Трамп демонструє до континенту після повернення на посаду президента".
Журналісти зазначають, що в перший місяць свого перебування на посаді Трамп і його команда оголосили про нові мита, неодноразово піддавали жорстокій критиці ЄС як інституцію, "продали" Україну ще до початку мирних переговорів, поставили під сумнів історичні американські зобов'язання щодо європейської безпеки і вітали повернення Путіна в міжнародне співтовариство.
У Брюсселі вже вимальовується нова реальність: США не на боці Європи. Лідери правоцентристської Європейської народної партії, соціалістів і демократів, ліберальної "Оновлення Європи" та "Зелених" заявили, що Європа більше не може повністю покладатися на Сполучені Штати у захисті спільних цінностей та інтересів. Там зазначили, що європейські країни повинні діяти терміново, щоб забезпечити власну оборону, збільшивши витрати на військові потреби та підтримку України.
Дехто ж вважає, що Європа занадто гостро реагує на риторику Трампа. Але навіть якщо коментарі Трампа є лише "інструментом" для переговорів, залишається незрозумілим, про саме ведуться переговори, на чию користь, і яка сторона в результаті відчуває найбільший тиск.
Як у Європі реагують на останні заяви Трампа
Очільник Білого дому Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" та звинуватив у тому, що в Україні не проводять вибори.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського – неправильно і небезпечно. Він також додав, що повномасштабну війну розпочала саме Росія, а Україна вже третій рік день за днем протистоїть російській агресії.
Заяву Трампа прокоментував і президент Чехії Петр Павел. Говорячи про проведення виборів, він наголосив, що Україна вже три роки протистоїть агресії з боку Росії, яка є ядерною державою. Він також нагадав, що пʼята частина української території перебуває під російською окупацією, до того ж, країна потерпає від обстрілів.
"Називати президента такої країни диктатором – це треба мати неабиякий цинізм", – написав президент Чехії.