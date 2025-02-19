Шольц відреагував на заяву Трампа про 'диктатора' Зеленського

Канцлер нагадав, що війну в Україні розпочала саме Росія та її правитель Володимир Путін.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на слова американського лідера Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський нібито є "диктатором".

"Просто неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського. Це правда: Володимир Зеленський – обраний глава держави Україна", – наводить його слова видання Spiegel.

Говорячи про неможливість проведення чергових виборів під час війни, Шольц акцентував, що це відповідає вимогам Конституції України та виборчого законодавства. За його словами, "ніхто не має стверджувати зворотне".

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Крім того, німецький канцлер нагадав, що війну в Україні розпочала саме Росія та її правитель Володимир Путін:

"Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресії. День за днем".

Що передувало

Президент США Дональд Трамп накинувся на Володимира Зеленського. За словами американського лідера, український президент – "скромно успішний комік" та "диктатор без виборів".

Трамп також звинуватив Зеленського в тому, що частина коштів, які США виділили на підтримку України, "зникли", та знову повторив уже спростовану інформацію про те, що Штати виділили на допомогу на 200 млрд доларів більше, ніж Європа.

Крім того, американський президент вчергове повторив російський наратив про відсутність виборів в Україні. Провину за це він поклав на Зеленського:

"Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені "як на скрипці". Диктатор без виборів", – сказав Дональд Трамп.

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