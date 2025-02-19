Президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" та розкритикував за відсутність виборів під час війни. Лідер Чехії Петр Павел відреагував на цю заяву.
Так, коментуючи питання виборів у соцмережі Х, Павел наголосив, що Україна вже три роки протистоїть агресії з боку Росії, яка є ядерною державою. Він також нагадав, що пʼята частина української території перебуває під російською окупацією.
"Якою була б цінність виборів, проведених у країні, яка вже 3 роки протистоїть агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п'ята частина території окупована окупаційними військами, а вся країна перебуває під щоденними обстрілами? Називати президента такої країни диктатором – це треба мати неабиякий цинізм", – написав президент Чехії.
Заява Трампа про Зеленського
Президент США Дональд Трамп, заявив, що український лідер Володимир Зеленський – "скромно успішний комік" та "диктатор без виборів". Провину за відсутність виборів під час війни Трамп поклав саме на Зеленського, а не на Росію чи Путіна, які цю війну розпочали.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського просто неправильно і небезпечно. Він також наголосив, що війну в Україні розпочала саме Росія та її правитель Володимир Путін:
"Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресії. День за днем", – сказав Шольц.