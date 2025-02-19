Петр Павел зауважив, що вже 3 роки Україна протистоїть агресії з боку сусідньої ядерної держави.

Президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" та розкритикував за відсутність виборів під час війни. Лідер Чехії Петр Павел відреагував на цю заяву.

Так, коментуючи питання виборів у соцмережі Х, Павел наголосив, що Україна вже три роки протистоїть агресії з боку Росії, яка є ядерною державою. Він також нагадав, що пʼята частина української території перебуває під російською окупацією.

"Якою була б цінність виборів, проведених у країні, яка вже 3 роки протистоїть агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п'ята частина території окупована окупаційними військами, а вся країна перебуває під щоденними обстрілами? Називати президента такої країни диктатором – це треба мати неабиякий цинізм", – написав президент Чехії.

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Заява Трампа про Зеленського

Президент США Дональд Трамп, заявив, що український лідер Володимир Зеленський – "скромно успішний комік" та "диктатор без виборів". Провину за відсутність виборів під час війни Трамп поклав саме на Зеленського, а не на Росію чи Путіна, які цю війну розпочали.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського просто неправильно і небезпечно. Він також наголосив, що війну в Україні розпочала саме Росія та її правитель Володимир Путін:

"Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресії. День за днем", – сказав Шольц.

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