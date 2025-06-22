Президент США пішов на величезний ризик, але послав важливий сигнал ворогам США.

Президент США Дональд Трамп був обраний з обіцянкою уникати зовнішніх воєн, але в результаті світ побачив використання стелс-бомбардувальників B-2 для знищення залишків ядерної програми Ірану. Однак, як повідомляють джерела з оточення американського лідера, це не відхід від його передвиборчих обіцянок, а нагадування про те, що сила Америки заснована на принципі "мир через силу".

Він, як і раніше, залишається лідером, для якого угоди важливіші за військові дії, але водночас Трамп розуміє: найкращі угоди укладаються тоді, коли противник приходить до переговорів із позиції слабкості, пише The Telegraph зі слів одного з колишніх чиновників.

Колишній заступник помічника міністра оборони США у справах Близького Сходу Симон Ледін, зі свого боку, і зовсім заявив: "Це дуже потужний сигнал Китаю, Росії та всім іншим, хто вважає, що Америка ослабла".

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Трамп тримав світ у напрузі

Як виявилося, заголовки світових ЗМІ неправильно витлумачили слова американського лідера, який нібито заявив, що дав Ірану 14-денне "вікно" для переговорів. Видання пише, що насправді він говорив про ухвалення власного рішення протягом цього терміну. Тегерана це не стосувалося.

Після цього світ побачив атаку на три ядерні об'єкти в Ірані - Фордо, Натанз та Ісфахан. Удари виявилися масштабнішими, ніж будь-хто очікував. Хоча було розуміння, що тільки у США є бомби, здатні пробивати такі укриття, як у Ірану - глибоко в горі.

"Це не просто укол, а вирішальний удар по ядерній програмі Ірану. Він [Трамп] робить це усвідомлено, він бере на себе відповідальність і захоче отримати за це визнання - і заслужено", - зазначив колишній радник Держдепу з питань Ірану в першу каденцію Трампа Габріель Норонья.

Це чергове нагадування світу, що Трамп - не тільки майстер угод.

Інші новини про удар США по Ірану

Раніше УНІАН повідомляв про реакцію світових політиків на подію. З боку ООН і Венесуели, наприклад, було озвучено різкий осуд. А ось Ізраїль привітав це рішення.

Крім того, ми розповідали, що ще одна країна оголосила про намір вступити у війну після ударів США. "Тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод", - йдеться в заяві держави.

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