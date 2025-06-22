США чекають ударів у відповідь від Ірану, попереду вирішальні дві доби, - NBC

Чиновники Пентагону кажуть, що СШАС розглядають ймовірність нападу як на свої бази на Близькому Сході, так і на власне свою територію.

США очікують на відповідь Ірану після нищівних ударів по ядерних об'єктах. Наступні 48 годин можуть стати вирішальними, пише NBC.

Адміністрація президента Дональда Трампа перебуває у стані підвищеної бойової готовності, очікуючи можливих дій у відповідь з боку Тегерану. Як повідомляють джерела видання у Міністерстві оборони США та Білому домі, найближчі 48 годин викликають особливе занепокоєння.

За словами високопосадовців, наразі невідомо, де саме може відбутися відповідь Ірану — чи вона буде зосереджена на об’єктах за межами США, чи націлена й на американську територію. Розглядаються обидва варіанти.

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Іран вже має розроблені плани для атаки на американські бази на Близькому Сході, заявили двоє чиновників, знайомих із поточним військовим плануванням. Водночас, на початку тижня не було ознак негайної реалізації цих планів.

Американські військові об'єкти перебувають у стані максимальної бойової готовності ще з весни, але після початку війни між Ізраїлем та Іраном 13 червня ситуація значно загострилася. Представники оборонного відомства попереджають, що ризик ударів по американських об’єктах з боку Ірану або його проксі-сил у регіоні зріс до критичного рівня.

Аналітики відзначають, що ситуація у Перській затоці може стати детонатором для масштабнішого конфлікту, особливо з огляду на присутність американських військових сил у Катарі, Бахрейні, Кувейті та Іраку. Напруження також посилюється через активізацію хуситів у Ємені та загрози атак на морські маршрути у Червоному морі.

США атакували Іран - головні новини

В ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб.

Відомо, що під час ударів по ядерній інфраструктурі Ірану Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Після атаки Дональд Трамп заявив, що Іран повинен негайно укласти мир. Інакше Америка завдасть "набагато масштабніших" ударів по ядерній інфраструктурі країни.

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