Удари США по Ірану: ще одна країна оголосила про намір вступити у війну

Єменські хусити вже попередили про загрозу в морі, застерігши триматися осторонь від територіальних вод країни.

Ємен офіційно оголосив про намір вступити у війну після авіаударів США по ядерних об’єктах Ірану. Відповідна заява з’явилася на офіційному акаунті Збройних сил Ємену в соцмережі Х.

"Ємен офіційно вступить у війну. Тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод", — йдеться у заяві.

Заява пролунала на фоні загострення ситуації після ударів США по ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Ряд країн регіону вже висловили своє занепокоєння, попереджаючи про ризик масштабного конфлікту.

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Зі свого боку, Ірак виступив із різкою заявою, засуджуючи авіаудари Вашингтона. Речник уряду Басім Алаваді зазначив:

"Ця військова ескалація становить серйозну загрозу миру та безпеці на Близькому Сході та створює серйозні ризики для регіональної стабільності".

Алаваді закликав до негайної деескалації, підкресливши, що війни залишають лише руйнування та загрожують не лише окремим державам, а й усьому світовому порядку.

Загроза з моря

Вступ Ємену до конфлікту відкриває новий фронт — в Червоному морі. Хусити вже раніше погрожували атаками на американські військові кораблі та комерційне судноплавство. Регіон є стратегічно важливим: через Баб-ель-Мандебську протоку проходить значна частина глобальної торгівлі нафтою.

Аналітики попереджають, що координація між союзниками Ірану — Єменом, іракськими ополченцями та "Хезболлою" — може швидко перерости у широку регіональну війну.

Удар США по Ірану

В ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб.

Під час ударів по ядерній інфраструктурі Ірану Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив США у порушенні міжнародного права через напад на ядерні об'єкти країни та пригрозив "довготривалими наслідками".

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