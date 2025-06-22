Більшість політиків усе ж висловили сподівання на дипломатичне врегулювання кризи.

Реакція світу була різною на американські удари по трьох іранських ядерних об'єктах: від схвалення, як-от Ізраїлю, який привітав рішення президента США Дональда Трампа, до різкого засудження, наприклад, з боку ООН чи Венесуели. Коментарі політиків різних країн щодо ударів Сполучених Штатів по Ірану зібрало агентство Reuters.

"Вітаю, президенте Трампе. Ваше сміливе рішення атакувати ядерні об’єкти Ірану із вражаючою та праведною силою Сполучених Штатів змінить історію... Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший режим світу найнебезпечнішої зброї у світі", - написав у мережі Х прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зазначив, що США як постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй вчинили серйозне порушення Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, атакувавши "мирні ядерні установки Ірану".

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"Події цього ранку є обурливими та матимуть вічні наслідки. Кожен член ООН має бути стривожений цією надзвичайно небезпечною, беззаконною та злочинною поведінкою. Відповідно до Статуту ООН та його положень, що дозволяють законну відповідь у порядку самооборони, Іран залишає за собою всі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів та народу", - наголосив іранський міністр.

А от голова Національної ради опору Ірану Мар'ям Раджаві у своїй заяві закликав верховного лідера Ірану Алі Хаменеї піти і наголосив, що "іранський народ вітає закінчення війни та прагне миру та свободи".

"Хаменеї відповідає за непатріотичний проєкт, який, окрім того, що забрав незліченну кількість життів, коштував іранському народу щонайменше 2 трильйони доларів – і тепер усе це перетворилося на дим", - сказав він.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш висловив глибоку стурбованість застосуванням сили США проти Ірану:

"Це небезпечна ескалація в регіоні, який вже перебуває на межі, і пряма загроза міжнародному миру та безпеці. Існує зростаючий ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю, що матиме катастрофічні наслідки для цивільного населення, регіону та світу".

Він закликав держави-члени до деескалації та виконання своїх зобов’язань згідно зі Статутом ООН та іншими нормами міжнародного права. За словами Гутерреша, "у цю небезпечну годину вкрай важливо уникнути спіралі хаосу". Генсек ООН наголосив, що військового рішення у цій ситуації немає, а "єдиний шлях вперед – це дипломатія".

Прем'єр-міністр Великої Британї Кір Стармер назвав ядерну програму Ірану "серйозною загрозою міжнародній безпеці" і заявив, що цій країні "ніколи не можна дозволити розробити ядерну зброю".

"США вжили заходів для пом’якшення цієї загрози. Ситуація на Близькому Сході залишається нестабільною, а стабільність у регіоні є пріоритетом. Ми закликаємо Іран повернутися за стіл переговорів і досягти дипломатичного вирішення для покладення кінця цій кризі", - підкреслив Стармер.

Про те, що розробка Іраном ядерної зброї стане "загрозою міжнародній безпеці", сказала і висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас:

"Я закликаю всі сторони відступити, повернутися за стіл переговорів та запобігти подальшій ескалації. Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію завтра".

У МЗС Катару заявили, що держава "шкодує про погіршення ситуації після бомбардування іранських ядерних об'єктів і з великою стурбованістю стежить за розвитком подій після нещодавніх нападів на братню Ісламську Республіку Іран, спрямованих проти її ядерних об'єктів". Також там попередили, що "небезпечна напруженість" у регіоні "призведе до катастрофічних наслідків на регіональному та міжнародному рівнях".

Прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба вважає, що якомога швидше має відбутися деескалація конфлікту. Він заявив, що його країна стежить за ситуацією уважно і з "глибоким занепокоєнням".

У МЗС Італії висловили сподівання, що після атаки, "яка завдала величезної шкоди виробництву ядерної зброї та створила загрозу для всього регіону, може розпочатися деескалація, й Іран зможе сісти за стіл переговорів".

Міністр законодавства Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що рішуче підтримує "зусилля, спрямовані на дипломатію":

"Ми закликаємо всі сторони повернутися до переговорів. Дипломатія забезпечить більш тривале вирішення, ніж подальші військові дії".

З тим, що ядерна і балістична ракетна програма Ірану становить загрозу міжнародному миру та безпеці, погодилися в уряді Австралії.

"Ситуація з безпекою в регіоні є дуже нестабільною. Ми продовжуємо закликати до деескалації, діалогу та дипломатії", - підкреслили там.

У МЗС Мексики закликали "до дипломатичного діалогу заради миру між сторонами, залученими до близькосхідного конфлікту" і до "деескалації напруженості в регіоні". Венесуела ж засудила "військову агресію США проти Ірану" та поставила вимогу "негайного припинення бойових дій".

"Ми рішуче засуджуємо бомбардування США ядерних об’єктів Ірану, що є небезпечною ескалацією конфлікту на Близькому Сході. Агресія серйозно порушує Статут ООН та міжнародне право і занурює людство в кризу з незворотними наслідками", - написав у мережі Х президент Куби Мігель Діас-Канель.

Удари США по Ірану: головне

Як повідомляв раніше УНІАН, вночі 22 червня США атакували ядерні об'єкти Ірану: Фордо, Натанз та Ісфахан. За словами Трампа, на основний об'єкт – Фордо - було скинуто повний боєзапас бомб. Він привітав "великих американських воїнів" і додав, що "у світі немає іншої армії, яка могла б зробити це".

Також президент США заявив, що Іран повинен негайно укласти мир, інакше Америка завдасть "набагато масштабніших" ударів по ядерній інфраструктурі країни. Він наголосив, що залишилося ще багато цілей, і хоч "сьогоднішня була найскладнішою" і, можливо, найбільш смертоносною, проте, якщо мир не настане швидко, США "переслідуватимуть інші цілі з точністю, швидкістю і майстерністю".

Видання NYT написало, що Іран опинився на межі війни зі США після атаки на ядерні об'єкти. У відповідь Іран заявив про готовність до масштабної відповіді, попередивши про небезпеку дестабілізації всього регіону.

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