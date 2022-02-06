Чоловіка засудили до довічного ув'язнення.

29-річного Крістофера Ерлбахера з американського штату Айова засудили до довічного ув'язнення за вбивство друга, якого він кілька разів переїхав на пікапі після сварки через майонез.

Про це пише The Des Moines Register.

Вбивство сталося у 2020 році. Ерлбахер і його 30-річний друг Калеб Солберг разом зі ще одним товаришем їли та випивали в барі в Мурхеді. Ерлбахер додав в їжу Солберга майонез, а той не стерпів цього і вдарив чоловіка.

За словами зведеного брата Солберга, Крейга Прайора, це могла бути звичайна чергова бійка в барі, якби не те, що сталося далі. Ерлбахер і третій товариш поїхали в інше кафе. Під час цієї поїздки чоловік двічі дзвонив Прайору, погрожуючи вистрілити в Солберга з дробовика і погрожуючи самому Прайору.

Потім у кафе, де вже були Прайор і Ерлбахер, приїхав Солберг - там він також вплутався в бійку. Вийшовши на вулицю, Ерлбахер сів за кермо свого пікапа Chevrolet Silverado 2001 року і намагався протаранити авто Прайора і його самого, а близько 22:00 збив Солберга. Згідно з документами суду, цей удар не був смертельним - тоді Ерлбахер розвернувся і переїхав друга вдруге.

Ерлбахеру пред'явили звинувачення у вбивстві першого ступеня. Сам чоловік стверджував, що діяв нерозважливо і не вбивав Солберга навмисно.

Зрештою суд засудив його до довічного ув'язнення.

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