Він злякався покарання за підробку документа.

У Німеччині батько сімейства вбив дружину, трьох дітей, а потім наклав на себе руки - через підроблений сертифікат про вакцинацію проти COVID-19.

Чоловік злякався, що через фальсифікацію документа в нього відберуть дітей, передає Reuters із посиланням на прокурора.

Поліція знайшла тіла сім'ї в суботу, 4 грудня, у приватному будинку в місті Кенігс-Вустергаузен на південь від Берліна. 40-річне подружжя і троє їхніх дітей у віці чотирьох, восьми та десяти років були застрелені.

Також правоохоронці виявили прощальну записку, написану батьком. У ній йшлося, що чоловік підробив сертифікат про вакцинацію для своєї дружини, однак про це дізнався її роботодавець. Пара боялася, що їх заарештують, а дітей відберуть.

Вбивство сталося на тлі посилення карантинних заходів у Німеччині. Як повідомляв УНІАН, минулого тижня німецька влада вирішила заборонити нещепленим доступ до магазинів, які не продають товари першої необхідності, кафе, кінотеатрів та інших закладів, а також планують зробити вакцинацію обов'язковою для деяких професій.

Раніше в листопаді роботодавці вже почали вимагати у співробітників сертифікати про вакцинацію, перенесену хворобу або негативні результати тестів на COVID-19.

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Автор: Катерина Комолова