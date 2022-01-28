Діти взяли участь у турнірі зі сноуборду, за перемогу їм вручили "щедрі" призи.

У Росії дітям подарували за перемогу на турнірі зі сноуборду не кубки, не медалі й навіть не солодощі. Школярів "нагородили" блокнотиками, кетчупом і майонезом.

"Щедрі" подарунки роздали дітям у місті Кіров, повідомляє російське видання "Підйом".

Так, у центрі зимового відпочинку "Калинка" провели турнір зі сноубордингу серед школярів. Переможцям дали у вигляді призів кетчуп або майонез і блокнот. Фото зі "щасливими" школярами та їх "щедрими" призами обурили мережу.

У коментарях росіяни дорікали організаторів змагань за жадібність та цинізм. Однак ті поспішили виправдатися і відзначили, що нічого поганого в таких подарунках немає.

"П'ять років ми дарували за участь ці подарунки. У позаминулому році дарували ще від партнерів хліб і ковбасу, плюс кетчуп, був цілий набір для бутербродів, всі дуже раділи. На жаль, цього року не вийшло їх додати. Нам спонсор, п'ять років вже поставляє подарунки: то джеми, то майонезики, кетчупи. Всі задоволені. Ми не обираємо подарунки, нам видають, ми їх забираємо. Це змагання міського рівня, вони включені в календарний план. Але з боку адміністрації та уряду ніякої підтримки не виявлялося, ні в яких організаційних питаннях вони не брали участь. Ці змагання повністю організовані за кошти спонсорів і приватних партнерів", - заявили виданню організатори.

Читайте також14-річна росіянка "нацькувала" хлопця на свою сім'ю: він зарізав її матір, вітчима і сеструТакож вони додали, що дітям нібито вручили не тільки майонез і кетчуп. Школярам, за словами організаторів, дали іграшки, сертифікати на пошиття толстовки та відвідування батутного парку. Однак фотографій, на яких би можна було побачити дітей з такими подарунками, чомусь не показали.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії інвалід-візочник вийшов чистити дорогу від снігу. Чоловік вирішив взяти в руки лопату, бо не міг проїхати до своєї машини.

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