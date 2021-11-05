Мати накачала маленьких дочок і синів наркотиками, душила і топила їх, а бездиханні тіла загорнула в рушники та поклала в ліжечка.

У Німеччині суд виніс вирок матері, яка вбила п'ять своїх дітей.

Жінку, прозвану на батьківщині "матір'ю смерті" (Todesmutter) засудили фактично до довічного ув'язнення, пише Mail Online.

У вересні минулого року Христина К. (зараз дівчині 28 років) накачала наркотиками своїх трьох дочок Меліну, Леоні та Софі (одного, двох і трьох років), а також синів Тімо і Луку (шести та восьми років).

Вважається, що вона підсипала коктейль з наркотиків дітям у сніданок, щоб їх можна було легко вбити. Потім вона задушила або втопила дітей у ванні, а тіла загорнула в рушники та поклала в ліжечка.

Читайте такожПідліток убив свою сім'ю, виклав фото трупів у соцмережі й погрожував розправою школіСтаршому синові, 11-річному Марселю, вдалося вижити лише тому, що на момент вбивства він був у школі. Однак хлопчик розповів суду, що мати попросила його стрибнути разом із нею під поїзд, коли повернеться додому. Він відмовився, і тоді мати відправила його на поїзді до бабусі. Дорогою дитина написала комусь зі своєї школи, що його брати та сестри мертві.

Сама ж Христина спробувала накласти на себе руки, стрибнувши на рейки, але вижила і була заарештована. Про злочини поліцію сповістила бабуся, сказавши, що дізналася про все безпосередньо від Христини. Поліцейські поспішили до сім'ї додому, але прибули занадто пізно, реанімувати дітей вже не вдалося.

Тепер суд міста Золінген засудив вбивцю до тюремного ув'язнення щонайменше на 15 років, практично виключивши можливість подальшого звільнення після відбуття цього терміну.

За словами прокурорів, Христина грала роль ідеальної матері у шлюбі зі своїм третім чоловіком. Однак незадовго до злочину чоловік від неї пішов. Жінка залишилася сама з шістьма дітьми, четверо з яких від її останнього шлюбу, і була "емоційно вражена".

До вбивств Христину підштовхнуло фото у Facebook, яке її колишній виклав вранці 3 вересня. На зображенні той був зі своєю новою дівчиною. Тоді Христина написала чоловікові, що він більше ніколи не побачить своїх дітей.

Сама жінка стверджувала, що якийсь зловмисник у масці увірвався в будинок, зв'язав її, а потім вбив дітей. Однак жодних доказів цього не було. Крім того, перед судом психіатри підтвердили осудність Христини.

Раніше в Польщі горе-мати задушила трьох своїх дітей у віці від 8 місяців до 4 років. А у Дніпрі мати вбила маленького сина, зробивши собі та йому смертельні уколи.

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Автор: Катерина Комолова