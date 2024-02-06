Американські ігри з допомогою Україні: коли вибори заважають національним інтересам

7 лютого Сенат Сполучених штатів (Верхня палата Конгресу), може ухвалити законопроект з додатковою допомогою для України. Але рішення може бути зірване. УНІАН дізнавався, чи є надія на позитивний для України результат.

Проблема з виділенням Україні допомоги від США почалася ще задовго до проваленого торік в грудні відповідного голосування. Активні розмови про доцільність допомоги Україні розпочалися після складної контрнаступальної операції Сил оборони. Вже наприкінці літа в Сполучених штатах почали з’являтись маніпуляції на тему того, що Вашингтону не вигідно підтримувати Україну. Натомість аргументи про те, що більшість виділених коштів залишається в межах США, а країна навіть заробляє на цьому, не дуже істотно вплинула на американських виборців.

Хвилю "хейту" вдало підходив екс-президент США Дональд Трамп. Фактично, він почав будувати свою передвиборчу програму на міграційній кризі. Згодом почалися маніпуляції стосовно того, що США не можуть захистити власні кордони (йдеться, знову ж таки, про міграцію), то "чому ж Вашингтон турбується за безпеку інших країн".

Розуміючи, що голосування за допомогу Україні буде складним, було ухвалено рішення подати законопроект пакетом "надзвичайних додаткових засобів". В 111 млрд об'єднали допомогу Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанському регіону та для боротьби з торгівлею фентанілом.

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Втім, голосування за цей законопроект 6 грудня 2023 року Сенат провалив. Тоді аргументом республіканців стала відсутність у проекті плану для розв’язання проблеми з незаконними мігрантами. Згодом Сенат пішов на канікули, а рішення по законопроекту перенесли на 2024 рік.

Демократи йдуть на поступки, але Трамп цьому не радий

Після проваленого голосування, між американськими партіями продовжилася дискусія стосовно виділення Україні допомоги. Демократи врешті-решт погодилися піти на поступки конкурентам і посилити кордон між США та Мексикою. Здавалося б, проблема розв’язана і можна спокійно голосувати за новий законопроект. Але…

"Білий дім готовий до конструктивних рішень, в Сенаті зробили все можливе, аби вийти на компромісне рішення. Але це Сенат. А головна проблема буде не там, а в нижній палаті Конгресу. Ми знаємо, що там ситуація зовсім інакша. Це стосується і внутрішніх проблем всередині республіканської парті", – пояснює голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

І дійсно, Трамп продовжив розгойдувати човен. Він назвав новий законопроект "жахливим" і закликав ухвалити окремий закон про кордон та імміграцію, без прив'язки до іноземної допомоги.

"Тільки дурень або радикальний лівий демократ голосуватиме за цей жахливий законопроект про кордон, який надає право на закриття кордонів тільки після 5 тисяч прийомів на день, коли в нас уже є право закрити кордон зараз, що необхідно зробити", - написав Трамп у Х.

Таку позицію підтримали і його представники. Наприклад, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що двопартійний законопроект Сенату про безпеку американського кордону "ще гірший, ніж очікувалося" і пригрозив його "поховати".

"Майк Джонсон діє з позиції Трампа. А Трамп сьогодні проти будь-якого компромісу з Білим домом стосовно кордону з Мексикою. Мені здається, що і стосовно допомоги Україні в Трампа схожа ситуація. Він діє за логікою: чим гірше буде для Байдена, тим краще для Трампа. І, на жаль, ми стали ще більшими заручниками цієї ситуації, ніж були у минулому році", – зазначає Фесенко.

Фактор Трампа: як політичні амбіції переважають національні інтереси

Насправді допомога США Україні вигідна й самому Вашингтону - як з геополітичної, так і з економічної точки зору. Стосовно першого – США можуть порівняно безболісно знекровити одного з головних конкурентів, Росію. І таким чином гарантувати безпеку іншим європейським країнам, які є членами НАТО (адже, в разі конфлікту, США вже особисто будуть втягнуті у війну з РФ).

Стосовно економічної складової, більша частина американської допомоги Україні залишається в США. Адже гроші, закладені в законопроекті, йдуть на виробництво зброї на території Сполучених штатів. Крім того, війна в Україні принесла США мільярди доларів прибутків й через те, що інші українські партнери, передаючи застарілі одиниці зброї Україні, почали більше зброї для себе закуповувати у Штатів.

Втім, це все не стало для Трампа аргументом для продовження допомоги Україні (на думку експертів, саме він є головним фактором відсутності цієї допомоги).

"Україна – не проблема для цього голосування. Головна проблема – це небажання республіканців протрампістського крила сприяти будь-якій успішній зовнішній політиці Байдена, бажання підірвати його зовнішню та внутрішню політику. З точки зору національної політики США, провал цього голосування для країни є геть ірраціональним. У США зараз починають робити багато речей, які не відповідають їх власним національним інтересам. Радше йдеться про політичні амбіції та емоції", – зазначає політолог Руслан Бортнік.

На думку Володимира Фесенка, зараз, на тлі політичних баталій, навіть американські інтереси відійшли на другий план: "Те, що у Трампа ігнорують навіть власні безпекові інтереси – очевидно. До того ж, йдеться не лише про міжнародні безпекові інтереси, ролі США в Європі. В цьому безпековому законопроекті навіть передбачені гроші для проведення безпекових операцій в Червоному морі, більше ніж 2 мільярди. Але Трамп робить ставку на інше. Його не хвилюють зовнішні провали, його хвилюють результати виборів. І це небезпечно, адже він виключно заради електоральних інтересів піддає ризику національні інтереси США".

Спроби України та союзників переконати США

Враховуючи це все, Україна та ключові союзники, як от Британія, спробували переконати владу США пришвидшитись у розв’язанні цього питання. Так, Володимир Зеленський незадовгого до нового року відвідав Сполучені штати, де намагався особисто поспілкуватись з конгресменами про виділення Україні допомоги. Незадовго до цього, в США їздив міністр закордонних справ Британії. А екс-прем'єр Сполученого королівства Борис Джонсон в січні навіть висловив слова підтримки в бік Трампа і заявив, що екс-президент має вчинити розумно й стати на бік України.

Втім, все це не переконало ані Трампа, ані його союзників. Вони й надалі продовжують виступати "проти" голосування за допомогу Україні, знаходячи нові й нові аргументи.

"Україна хоч і багато спілкувалася з республіканцями, але це не відбувалося із Трампівським крилом. На жаль, коли влітку почалися розмови про ймовірну перемогу Трампа на виборах, ми пропустили момент встановлення з ним комунікації", – вважає Руслан Бортнік.

"Торік і Зеленський, і Кемерон приїжджали до США, спілкувалися з конгресменами. Переконували, що треба обов'язково проголосувати за підтримку України. Кемерону відповіли у стилі: "Ми тебе, Кемерон, звісно поважаємо. Але це наші внутрішні розбірки. Річ не в Україні". Це їхня позиція зараз, вони зациклені на внутрішньополітичній боротьбі", – каже Фесенко.

Виділення допомоги: чого очікувати від рішення Сенату?

Прогнози українських та міжнародних експертів у цьому питанні стримані. Наприклад журналіст Financial Times Гідеон Рахман днями написав, що виділення американської допомоги Україні цього року "стає все менш імовірним".

"Трамп і його прихильники, очевидно, готові ризикнути перемогою Росії, якщо це хоч трохи збільшить шанси Трампа на перемогу над президентом Джо Байденом у листопаді. Можливо, він буде навіть радий українській поразці - якщо вона трапиться до президентських виборів і дасть йому змогу робити свої улюблені заяви про слабкість і провал адміністрації Байдена", - пише Рахман.

Втім, на думку Фесенка, шанси на вдале голосування ще є: "Поки що надія залишається, адже навіть у республіканській партії чимало друзів України, які спробують знайти компроміси для відновлення допомоги. Але ситуація з США не така райдужна, як з виділенням допомоги від ЄС. Адже з останнім більшість експертів прогнозували, що рішення буде. Там навіть запасні сценарії були. По США, на жаль, такої впевненості немає. Хотілося б, щоб сталося диво, і Джонсон виніс на голосування це питання. Те, що в Сенаті знайшли компроміс – це добре. Частина республіканців там готова йти на компроміси. Але позиція Трампа інша, і Майк Джонсон, на жаль, підтримує позицію Трампа".

"Як серед демократів, так і серед республіканців немає сильних протиріч стосовно виділення допомоги Україні. Обидві сторони вважають, що Україні потрібно виділяти допомогу", – зазначає Бортнік і додає, що рішення може бути ухвалене, якщо сторони забудуть про внутрішню політику.

Проте, на його думку, питання допомоги Україні залишиться у порядку денному навіть у разі проваленого голосування: адже за цим стоїть геополітичний інтерес – уникнення серйозної кризи для європейської безпеки, а також внутрішня історія – завантаження військово-промислового комплексу США. Врешті, навряд повз останню тему пройдуть американські лобісти.

Нікіта Шендеровський