Російський Іл-20 перетнув міжнародний повітряний простір і прямував до острова Рюген.

У небі над Балтійським морем двома німецькими винищувачами Eurofighter перехопили російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це повідомляє представництво сил Німеччини у НАТО у Twitter.

"Російський Іл-20 Кут-А (літак-розвідник) був перехоплений нашою службою швидкого реагування (QRA) над Балтійським морем у вихідні дні, при цьому два винищувачі Eurofighter піднялися в повітря з Лааги", – йдеться у публікації.

Також наголошується, що служба щодня працює для "захисту повітряного простору над Німеччиною та НАТО".

Підняті по тривозі винищувачі Eurofighter змусили непроханого "гостя" змінити курс, супроводивши літак-розвідник за межі повітряних кордонів ФРН.

Раніше російський розвідувальний літак АН-30 порушив повітряні кордони Данії та Швеції. Міністерства закордонних справ країн викликали послів РФ у Копенгагені та Стокгольмі.

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