Уже затримано близько 60 осіб.

В Амстердамі на вулицях відбуваються масові напади на ізраїльських футбольних уболівальників. Як пише Bloomberg, погроми почалися після матчу Ліги Європи між місцевою командою "Аякс" і "Маккабі" (Тель-Авів).

Після закінчення матчу, в результаті якого "Аякс" переміг з рахунком 5:0, поліція Нідерландів почала фіксувати масові напади на вболівальників з Ізраїлю. Самі фанати розповідають, що нападники були з палестинськими прапорами і скандували "Свободу Палестині". Крім того, невідомі навіть намагалися проникнути в готелі в пошуках ізраїльтян.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху закликав поліцію Амстердама "діяти проти бунтівників рішуче і швидко". Також Ізраїль планує направити 2 літаки до Нідерландів, щоб забрати своїх громадян.

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Голландська поліція вже заарештувала 57 осіб після сутичок між ізраїльськими та пропалестинськими футбольними фанатами. Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що 10 осіб отримали поранення.

Ізраїль - останні новини

На початку листопада видання WSJ повідомило, що Іран готується атакувати Ізраїль потужними боєголовками та іншою зброєю. Тегеран приватно попередив Каїр про "жорстоку і комплексну" відповідь Ізраїлю у зв'язку з атакою на Іран 26 жовтня.

А кілька днів тому прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звільнив міністра оборони країни Йоава Галланта, що викликало масові протести по всій країні.

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