Десятки тисяч осіб протестують по всій країні через звільнення Галланта.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звільнив міністра оборони країни Йоава Галланта. Очільник уряду заявив, що між ним та міністром виникли "значні розбіжності" щодо управління війною, пише Financial Times.

За словами Нетаньяху, Галланта на посаді замінить чинний міністр закордонних справ країни – Ізраїль Кац. Водночас Каца може замінити юрист Гедеон Саар, який приєднався до ізраїльського уряду у вересні.

Погіршення відносин між Нетаньяху і Галланом не є таємницею вже більше року, і Нетаньяху обмірковував заміну Галлана на початку цієї осені. Але це стало несподіваним рішенням у той час, коли Ізраїль знаходиться посеред багатофронтового конфлікту з ворогами, включаючи ХАМАС, Хезболлу та Іран.

"У розпал війни, як ніколи, необхідна повна довіра між прем'єр-міністром і міністром оборони. На жаль, хоча в перші місяці передвиборчої кампанії така довіра існувала і була дуже плідна робота, за останні кілька місяців ця довіра дала тріщину між мною і міністром оборони", – йдеться у заяві премʼєр-міністра Ізраїлю.

Ультраправі члени коаліції Нетаньяху, в тому числі ультранаціоналістичний міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, привітали цей крок. Водночас опозиція рішення Нетаньяху засудила – Яір Голан, голова лівих демократів, закликав людей вийти на вулиці. Його заклик підтримав Яір Лапід, голова найбільшої опозиційної партії "Єш Атід", який назвав звільнення Галланта посеред війни "актом божевілля".

Люди дійсно вийшли на вулиці, пише The Times of Israel. Десятки тисяч осіб протестують по всій країні – в Хайфі, Нетанії та Беер-Шеві, а також на перехрестях по всій країні, на додаток до великих демонстрацій в Тель-Авіві та Єрусалимі.

До того ж, тисячі демонстрантів збираються біля приватної резиденції прем'єр-міністра країни в Єрусалимі. Між поліцією і протестувальниками відбуваються сутички.

FT зазначає, що рішення Нетаньяху має набути чинності протягом 48 годин. Люди, знайомі зі стосунками між Нетаньяху і Галлантом, раніше розповідали виданню, що ці двоє чоловіків ледве розмовляли один з одним.

Міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта намагалися звільнити ще минулого року. Причиною стала його критика планів Нетаньяху щодо суперечливої судової реформи, але потім премʼєр відступив перед обличчям масових вуличних протестів.

Нещодавно Галлант і Нетаньяху сперечалися через те, як слід управляти Газою після закінчення війни з ХАМАСом. Міністр оборони критикував прем'єр-міністра за його нездатність розробити реалістичний план післявоєнного управління анклавом.

Вони також розійшлися в думках з приводу дражливого питання про звільнення від військової служби ультраортодоксів, яке є головним джерелом розбрату в п'ятипартійній коаліції Нетаньяху. Вона покладається на підтримку двох ультраортодоксальних партій, що забезпечують її виживання. Галант неодноразово виступав за те, щоб більше ультраортодоксів проходили військову службу, і в понеділок схвалив призов ще 7000 ультраортодоксів.

Ситуація в Ізраїлі: останні новини

На початку листопада видання WSJ повідомило, що Іран готується атакувати Ізраїль потужними боєголовками та іншою зброєю. Тегеран приватно попередив Каїр про "жорстоку та комплексну" відповідь Ізраїлю у зв'язку з атакою на Іран 26 жовтня.

Зазначимо, що Ізраїль завдав удару по території Ірану, внаслідок чого було пошкоджено об'єкти на двох секретних військових базах на південному сході від Тегерана.

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