Тегеран приватно попередив Каїр про "жорстоку та комплексну" відповідь Ізраїлю.

Іран готується провести комплексну атаку на Ізраїль з використанням більш потужних боєголовок та "іншої зброї", яку не застосовував під час двох попередніх обстрілів. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За словами єгипетського чиновника, Тегеран приватно попередив Каїр про "жорстоку та комплексну" відповідь Ізраїлю у зв'язку з атакою на Іран 26 жовтня.

"Наші військові втратили людей, тож їм потрібно реагувати", - пояснював іранський посадовець.

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Як додається, Іран для цієї атаки може використати територію Іраку, щоб ударити по ізраїльських військових об'єктах. Іранські та арабські посадовці вказують, що Тегеран не планує обмежуватися ракетами та дронами, а використає більш потужні боєголовки.

При цьому сама атака відбудеться вже після завтрашніх виборів у США, але до інавгурації нового президента у січні, оскільки Іран не хоче впливати на вибори у Штатах.

У виданні вказується, що за даними американських спецслужб, Іран вважає кращим для себе президентом США Камалу Гарріс, а не Дональда Трампа.

Загострення між Ізраїлем та Іраном

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня іранська армія здійснила другий масований обстріл території Ізраїлю, випустивши по країні десятки ракет. Збивати їх допомогали Сполучені Штати Америки.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Ізраїль пошкодив дві секретні військові бази Ірану. Частина будівель пошкоджена на військовій базі Парчин, де Іран, ймовірно, проводив випробування вибухових речовин для ядерної зброї.

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