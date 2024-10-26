Ізраїль завдає авіаударів по Ірану: офіційна заява

У ніч на 26 жовтня Ізраїль почав повітряну атаку на Іран. Армія оборони країни повідомила, що просто зараз завдає точних ударів по військових цілях:

"Режим в Ірані та його проксі в регіоні невпинно атакують Ізраїль із 7 жовтня - на семи фронтах, включно з прямими атаками з іранської території. Як і будь-яка інша суверенна країна у світі, Держава Ізраїль має право і обов'язок відповісти".

У ЦАХАЛі зазначили, що оборонні та наступальні можливості Ізраїлю мобілізовані, робиться все необхідне для захисту держави і народу.

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