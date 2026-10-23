Український Ан-124 'Руслан' загорівся під час посадки в Японії: що відомо

Аеропорт закривав злітно-посадкову смугу.

У Японії 22 жовтня під час посадки українського літака Ан-124 "Руслан" на ньому помітили полум’я, через інцидент тимчасово закривали злітну смугу.

Як пише видання NHK, інцидент стався близько 19:20 за місцевим часом в аеропорту Chubu Centrair поблизу міста Нагоя.

За даними працівників аеропорту та Міністерства земельних ресурсів, інфраструктури, транспорту та туризму, під час посадки літака було помічено вогонь на фюзеляжі.

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В результаті літак ненадовго зупинився на злітно-посадковій смузі, але невдовзі звільнив її.

Через цей інцидент аеропорт закривав смугу на 15 хвилин - з 19:22 до 19:37, але невдовзі роботу відновили, і польоти повернулися до звичного режиму.

Повідомляється, що літак прилетів з одного з аеропортів США.

Полум'я помітив авіадиспетчер. На місце виїхали пожежні машини аеропорту, однак пожежники причин появи вогню не виявили. Огляд також не підтвердив, що літак горів, і тож він своїм ходом відрулив на стоянку.

Наразі причина займання невідома, Міністерство земельних ресурсів, інфраструктури, транспорту та туризму Японії розслідує деталі інциденту.

Інцидент з Ан-124 в Лейпцігу

На початку серпня стало відомо, що дрон з вибухівкою атакував український літак в аеропорту Лейпцига. Повідомлялося, що диверсії вдалося уникнути лише завдяки тому, що на БПЛА не спрацював детонатор.

Розслідування поки що не дало чітких доказів того, що Росія стоїть за спробою нападу.Однак кілька деталей вказують на високопрофесійних злочинців, адже дрон не був придбаний на комерційному рівні, а виготовлений на замовлення.

Пізніше розвідка США заявила, що до спроби теракту в Лейпцигу причетний уряд РФ.

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