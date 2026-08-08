Розвідка США пов’язує з Росією дрон з вибухівкою в аеропорту Лейпцига, - WSJ

Інцидент у Лейпцигу розглядають не лише як окремий випадок із небезпечним дроном, а й у ширшому контексті зростання гібридних загроз у Європі.

Американська розвідка вважає, що за появою вибухонебезпечного безпілотника в аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині, ймовірно, стоїть російський уряд. Про це повідомляють американські посадовці, знайомі з розвідувальними оцінками інциденту, пише The Wall Street Journal.

Безпілотник виявили у вівторок увечері на злітній смузі в безпечній зоні поблизу українського вантажного літака. Через інцидент аеропорт довелося закрити на ніч.

За даними німецьких ЗМІ, дрон був начинений вибухівкою, однак його детонатор не спрацював. Німецька влада розглядає інцидент як можливу спробу атаки та з'ясовує, чи могли до неї бути причетні іноземні держави.

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Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт назвав ситуацію принципово новою загрозою:

"Спостереження дронів поблизу аеропортів не є чимось новим, але знаходження одного з них, озброєного вибухівкою, є новим сценарієм загрози".

За словами міністра, слідство має встановити, хто стоїть за запуском безпілотника.

Другий літак також зіткнувся з невідомим об'єктом

Німецькі правоохоронці паралельно розслідують ще один інцидент. Після закриття аеропорту вантажний літак, який перервав посадку в Лейпцигу, зіткнувся з невстановленим об'єктом.

Повітряне судно отримало незначні пошкодження, але змогло безпечно приземлитися в сусідньому аеропорту.

Саме поява вибухівки на першому безпілотнику привернула особливу увагу західних спецслужб. Представники служб безпеки вважають, що Москва може стояти за низкою нещодавніх спроб порушити роботу критичної інфраструктури в Європі.

Російське посольство у Вашингтоні наразі не надало коментаря щодо звинувачень.

США попереджали про можливу перевірку НАТО

Інцидент із дроном став відомим на тлі нових оцінок американської розвідки щодо планів Кремля. За даними американських розвідувальних служб, правитель Росії Володимир Путін у найближчі роки може спробувати перевірити готовність НАТО реагувати на обмежену атаку проти однієї з країн Альянсу.

Сценарії, які розглядають американські аналітики, можуть варіюватися від кібератак до невеликого наземного вторгнення.

Західні посадовці також звертають увагу на інші інциденти, які можуть свідчити про перевірку реакції НАТО. Йдеться, зокрема, про випадки падіння російських ракет у Польщі та польоти російських безпілотників у повітряному просторі Румунії.

Загроза для європейської авіації зростає. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, із серпня 2024 року до лютого 2026 року підозрілі безпілотники щонайменше 144 рази помічали у 13 країнах.

Водночас поява дрона з вибухівкою в безпосередній близькості від цивільного аеропорту та вантажного літака може свідчити про значно вищий рівень загрози, ніж звичайні несанкціоновані польоти.

Німецька влада має встановити, чи був безпілотник частиною цілеспрямованої операції, а також чи пов'язаний цей випадок із другим зіткненням літака з невідомим об'єктом.

Американські арсенали також викликають занепокоєння

Посилення російської активності відбувається на тлі дискусій про запаси американського озброєння, необхідного для потенційного протистояння Росії або Китаю.

За даними американських посадовців, після масштабних поставок зброї Україні та значних витрат під час конфлікту з Іраном запаси деяких видів озброєння США суттєво скоротилися.

Зокрема, йдеться про далекобійні високоточні ракети, армійські тактичні ракетні системи, ракети Stinger, а також окремі засоби протиракетної та протиповітряної оборони – зокрема перехоплювачі Patriot, SM-3 і THAAD.

Водночас у Білому домі запевняють, що американські військові мають достатньо боєприпасів для виконання поставлених завдань.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що американські військові мають "більш ніж достатньо" боєприпасів, щоб "служити всім стратегічним цілям президента Трампа".

Інцидент у Лейпцигу - головні новини

4 серпня в аеропорту Лейпцига поруч з українським літаком "Антонов" знайшли безпілотник, що впав. Фахівці ідентифікували вантаж дрона як вибухівку. Усередині пакета також був детонатор. За даними фахівців, вибуху не сталося лише через несправність детонатора.

За даними ЗМІ, в ту ніч водій автобуса помітив безпілотник, коли той пролітав неподалік від літака української компанії "Антонов", після чого зумів збити його. Дрон упав на землю.

В МЗС уточнили, що український літак "Антонов" і жодна людина не постраждали після виявлення в аеропорту Лейпцига дрона з детонатором.

Низка німецьких ЗМІ заявила, що український літак, який, ймовірно, був ціллю безпілотника, перевозив боєприпаси. Потім у Німеччині заперечили це.

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