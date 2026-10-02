ЗМІ розкрили, хто стояв за підготовкою підриву Ан-124 у Лейпцигу

До справи, ймовірно, причетні росіянин та білорус.

За плануванням вибухів у німецькому аеропорту міста Лейпциг міг стояти російський байкер Олег Льовушкін. Про це йдеться у розслідуванні The Telegraph.

За даними видання, дрон з вибухівкою повинен був уразити крило літака і завдати серйозних пошкоджень аеропорту. БПЛА тоді влучив по літаку, але не вибухнув. Як зазначає видання з посиланням на розвідувальні дані ФРН, Литви і Польщі, крім Льовушкіна, до цієї операції також міг бути залучений білоруський агент Андрій Каршаков.

Видання відзначає, що сценарій підриву літака дуже схожий на спроби РФ провести подібні диверсії у Польщі та Литві. Зокрема, вибухівка, яка була на дроні, дуже схожа на ту, яку РФ використовувала в інших країнах Європи.

Відео дня

За наявними у медіа даними, Льовушкін підтримував зв’язок із Денисом Смоляніновим - одним із ключових організаторів російських терактів у Європі. За даними литовської розвідки, Смолянінов очолює відділ ГРУ, який відповідає за операції проти України. Серед його спеціалізацій, зокрема, психологічні операції та диверсійні кампанії. За даними німецьких правоохоронців, метою дії ГРУ є формування в європейців сприйняття того, що підтримка України є ризиковою.

За даними видання, Льовушкін влітку прибув до Німеччини з Туреччини. В аеропорту Берліна він орендував машину за тиждень до запланованої атаки. Після чого поїхав забирати сховане озброєння. Зазначається, що вибухівку вагою 1,8 кг перевезли до Німеччини через Болгарію і Сербію. Її зберігали усередині вантажівок, розташованих уздовж маршруту.

За даними журналістів, слідчі знали про прибуття Льовушкіна до Німеччини та його зв’язки з ГРУ, однак не встановили за ним належного стеження. За кілька днів до операції Льовушкін провів розвідку в аеропорту Лейпцига. А вже за пʼять днів спробував підірвати вантажний літак "Антонов" Ан-124. Згодом німецькі правоохоронці виявили ДНК Каршакова, який вважається безпосереднім виконавцем. Його було виявлено на фрагменті рукавички, яка була прикріплена до антени в Лейпцигу.

Атака БПЛА у Лейпцигу - що цьому передувало

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що дрон з вибухівкою атакував український літак в аеропорту Лейпцига. Повідомлялося, що диверсії вдалося уникнути лише завдяки тому, що на БПЛА не спрацював детонатор.

Пізніше американська розвідка, на яку посилався WSJ, повідомляла, що за спробою теракту в Лейпцигу причетний уряд РФ. Тоді зазначалося, що після невдалого нападу, ще один літак в аеропорту зіткнувся з невстановленим об'єктом і зазнав невеликих пошкоджень.

Вас також можуть зацікавити новини: