У Німеччині дрон із вибухівкою атакував український літак, – BILD

Диверсія не вдалася лише через технічну несправність детонатора.

В аеропорту німецького міста Лейпциг поруч з українським літаком було виявлено дрон, оснащений вибухівкою. Про це повідомляє BILD.

За даними видання, минулої ночі незадовго до півночі в аеропорту Лейпцига поруч з українським літаком "Антонов" знайшли безпілотник, що впав. Фахівці ідентифікували вантаж дрона як вибухівку. Усередині пакета також був детонатор. За даними фахівців, вибуху не сталося лише через несправність детонатора.

"Органи безпеки ставляться до цієї події дуже й дуже серйозно. Безпілотник і пакет із вибухівкою досліджують на наявність можливих слідів зловмисників. З джерел у силових структурах Саксонії BILD стало відомо, що в розслідуванні також хочуть взяти участь слідчі НАТО", – повідомляє видання.

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За інформацією BILD, дрон впав у тій частині аеропорту, де перебували чотири українські літаки. Зазначається, що аеропорт Лейпцига є важливим транспортним вузлом для повітряних вантажних перевезень, орієнтованих на Україну.

Російські диверсії в Європі

Як писав УНІАН, згідно з доповіддю польської Служби внутрішньої безпеки, Росія переходить від використання одноразових агентів до створення професійних диверсійних мереж у Європі, залучаючи організовану злочинність.

Москва робить ставку на колишніх військових, поліцейських і найманців, зокрема з "Групи Вагнера", а також проводить спеціальні тренування для агентів. Довгострокова мета РФ полягає у дестабілізації євроатлантичних структур, ізоляції окремих країн та підриві їхньої безпеки. При цьому частина операцій здійснюється у співпраці з білоруськими та китайськими спецслужбами.

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