У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що знизити рівень загрози можна лише повним закриттям кордонів з РФ.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки прокоментували рішення країн, суміжних з РФ, про закриття кордону з країною-агресоркою.

Як зазначається, наразі Фінляндія також закрила чотири з дев’яти пунктів пропуску на кордоні з Росією, щоб зупинити наростаючий потік мігрантів. У Центрі пояснюють, що Росія мститься Фінляндії за її вступ до НАТО і активну підтримку України.

"Кремль намагається перетворити на зброю все, що тільки вдасться: енергоресурси, продовольство, людей. Цього разу як гібридну зброю Москва використовує мігрантів з Близького Сходу, Афганістану і Африки, яких масово направляє проривати кордони для провокування конфліктів та створення осередків соціальної напруженості в Європі. Путін намагається повторити кризу, влаштовану ним спільно з Лукашенком восени 2021 року, коли потік мігрантів штурмував кордони Литви і Польщі з території Білорусі", - зазначається у повідомленні.

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У Центрі наголошують, що знизити рівень такої загрози можна лише повним закриттям кордонів з РФ.

"Це питання національної безпеки суміжних з РФ та решти країн Європи", - підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій.

Закриття кордону з РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2023 року Фінляндія заявила про те, що закриває кордон з Росією. Також повідомлялося, що Фінляндія закриє кордон для російських туристів. Після закриття фінського кордону росіяни з шенгенськими туристичними візами вільно зможуть потрапити в Європу по суші тільки через кордон Мурманської області та Норвегії.

Крім того, Фінляндія почала зведення тимчасових огорож на кордоні з Росією. Будівництво тимчасової огорожі почалося на прикордонному пункті Вартіус.

На сьогодні Фінляндія прийняла рішення закрити прикордонні переходи Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Ніірала. Вони закриті для руху транспорту з суботи. У той же час заяви про надання притулку приймаються на прикордонних переходах Вартіус і Салла.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що закриття пунктів перетину кордону частково досягло бажаного результату.

Сьогодні iltalehti.fi з посиланням на свої джерела повідомило, що влада Фінляндії може прийняти рішення про закриття на східному кордоні з Росією решти працюючих пунктів пропуску з опівночі середи, 22 листопада.

Після закриття Фінляндією чотирьох пунктів пропуску на кордоні з РФ у Норвегії заявили про готовність ухвалити подібні заходи. Про це сказала міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель. Уряд Естонії також розглядає можливість закриття пунктів перетину кордону з Росією після аналогічного рішення Фінляндії у відповідь на наплив мігрантів.

У жовтні Латвія закрила два пункти пропуску на кордоні з Росією, залишивши в роботі два прикордонні переходи – з російського боку пропускними пунктами є "Терехово" та "Гребнєво".

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