Прем'єр-міністр країни зазначив, що бажаючі отримати притулок можуть зробити це в аеропорту.

Фінляндія може повністю закрити кордон з Російською Федерацією. Таке кардинальне рішення буде прийнято в разі необхідності.

"Але у нас є 1300-кілометровий кордон з Росією, і він не обгороджений", - цитує видання Yle прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо.

При цьому він вказав, що сухопутний кордон відкритий як такий, але прикордонні пункти можуть бути закриті відповідно до статті 16 Закону про прикордонну охорону

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"Прохання про надання притулку можна подати в аеропорту Гельсінкі-Вантаа або в портах, але не на східному кордоні", - вказав політик.

Варто відзначити, що Закон про прикордонну охорону Фінляндії дозволяє централізовано подавати заяви про надання притулку в певних пунктах пропуску на кордоні країни.

Фінляндія закриває КПП на кордоні з РФ - що відомо

22 листопада стало відомо, що Фінляндія має намір закрити всі КПП на кордоні з Росією, крім одного. Причиною стало те, що російські прикордонники навмисне пропускали "шукачів притулку", не перевіряючи документи.

При цьому глава МВС Фінляндії заявила, що закриття КПП - "неминуче" через дії росіян. Вперше про закриття кордону уряд країну повідомило 16 листопада.

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